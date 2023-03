Györfi Józsefné:

Örülök az árengedménynek, de érdemes figyelni a minőségre. Több terméket olcsóbban adnak, de ha nem megfelelő az áru, akkor azért érdemes elgondolkodni a vásárláson. Gyakran járok a piacra, a sonkát is innét szerzem be. Szerintem hasznosak az akciók, mert így a korábbinál több élelmiszert lehet vásárolni.

Göbölös Attila:

Igen, szerintem érezhető az akciók hatása, s ha a vevő figyelmes, akkor tud spórolni. Az árengedmények ellenére érdemes célirányosan vásárolni. Több nagy szupermarket jókora akcióval csalogatja a vásárlókat, ám akkor lehet igazán takarékoskodni, ha ugyanazon termékek árát hasonlítják össze, s a legkedvezőbbet veszik meg.