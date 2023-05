Novembertől figyelniük kell a lakásvásárlóknak, nehogy ráfázzanak

● Változnak a lakások energiatanúsítványára vonatkozó szabályok novembertől.

● Továbbra is kötelező kellék lesz a tanúsítvány az adásvételeknél, de a szerződésekbe nem muszáj beleírni a számát és a tartalmát. Mégis érdemes a vevőknek figyelniük erre, ugyanis a későbbiekben, ha az adott ingatlan fogyasztása magasabb az előzetesen vártnál, akkor az energiatanúsítvány fontos szerepet kaphat a helyzet tisztázásában.

● A felújítandó és közepes állapotúként eladásra kínált fővárosi lakások átlagos négyzetméterára május végén a fővárosban 814 ezer forint volt, míg a felújítottak ára 19 százalékkal magasabb. A vármegyeszékhelyeken a közepes állapotúak átlagára 461 ezer forint, ezzel szemben a jobb állapotúak 30 százalékkal többe, 603 ezer forintba kerülnek.

Az ingatlanok energiafogyasztásáról is szóló dokumentum a vevők számára különösen fontos lehet a későbbi esetleges viták elkerülése miatt - közölte az ingatlan.com, amely bemutatja, hogy május végén mekkora volt a különbség a felújítandó vagy közepes állapotúként eladásra kínált lakások és a felújított, újszerű állapotú ingatlanok átlagos négyzetméterára között.

Figyelniük kell a vevőknek, nehogy ráfázzanak

Az energiatanúsítványokra vonatkozó új rendelet szerint novembertől az eddigihez képest más lesz a bizonyítványok struktúrája és bővül tartalma. “Lakáseladásnál továbbra is kötelező lesz megcsináltatni az energiatanúsítványt, de nem lesz kötelező beírni annak tartalmát és számát a szerződésbe. Mégis érdemes ezt kérniük a vevőknek és megőrizni a dokumentumot.” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette: “Korábban sokszor előfordult, hogy az energiatanúsítvány készítője személyesen fel sem mérte a lakást, hanem a távolból néhány paraméter alapján állította ki a bizonyítványt, ami nem szabályszerű. Az elmúlt hónapokban viszont a vásárlók számára felértékelődtek az ingatlan energiafogyasztására vonatkozó információk. Ha az energiatanúsítvány alapján előzetesen várt rezsiköltségekhez képest a havi kiadások jóval nagyobbak lesznek, akkor az nagyon komoly felelősségi kérdéseket vethet fel. Ebben az esetben is jó, ha a szerződésben is szerepelnek az energiatanúsítványra vonatkozó adatok.” A szakértő szerint, ha az adásvételnél nem fordítanak kellő figyelmet az energiatanúsítványra vagy később nem találják a dokumentumot, a vevők szó szerint ráfázhatnak.

Mennyibe kerülnek a felújítandó és felújított lakások?

A lakás rezsije már korábban is lényeges szempont volt a vásárlásnál, de az energiaárak emelkedése miatt még fontosabbá vált. Az ingatlan.com adatai szerint ezt jelzi az is, hogy jelentős eltérés mutatkozik a közepes állapotú vagy felújítandóként eladásra kínált lakások és a jó állapotú, felújított vagy újszerű ingatlanok ára között. Budapesten a közepes állapotú vagy felújítandó lakásoknál az átlagos négyzetméterár május végén 814 ezer forintot tett ki, a felújítottaknál ugyanez 19 százalékkal több, 872 ezer forint.

forrás: ingatlan.com