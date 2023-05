2023. májusától Szabó Márton tölti be a magyar piac egyik jelentős szoftvercége, a KKV-k számára ügyviteli, könyvelési és bérszámfejtési szoftvermegoldásokra specializálódott Kulcs-Soft termékfejlesztési vezetői pozícióját. Márton neve összekapcsolódik a leglátogatottabb magyar fejlesztésű közösségi oldallal, az iWiW-vel, amelynek társalapítója és ügyvezetője is volt. Részt vett a hazai piac egyik legelső fintech startupjának, a Personal Finance Manager szolgáltatást nyújtó Koin-nak a megalapításában, ezen kívül az integrált kommunikációval és digitális fejlesztésekkel foglalkozó Mitonál stratégiai tanácsadóként is számos kiemelt penzügyi, telekommunikációs- és média ügyfelet érintő projektben vállalt aktív szerepet. Termékfejlesztési vezetőként elsődleges feladata a Kulcs-Soft szolgáltatási portfóliójának erősítése új és innovatív felhőalapú megoldásokkal, valamint a termékek es szolgáltatások további hibrid megoldásokkal való támogatása, bővítése.