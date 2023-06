Baráti társaságok állnak össze, hogy alkalmanként közösen ruccanjanak át bevásárolni és tankolni a szomszédba. Egy babócsai nyugdíjas arról számolt be lapunknak, hogy gyakran bolhói ismerősei is vele tartanak, sőt a Nagyatádhoz közeli Taranyból is többen nekivágnak az útnak. Egy-egy úttal több tízezer forintot is megtakarítanak. – Én csak az autómat töltöm, de mások száz liter számra hordják az üzemanyagot – mondta a babócsai Kalányos István. – Hosszú ideje 1,3–1,4 euró között mozog a legolcsóbb a horvát benzin ára, s bankkártyával is lehet fizetni. Mindig kedvesen kiszolgálnak, számlát is adnak. Nagyon sok dél-somogyi tankol Horvátországban, az ismerőseim közül szinte mindenki.

Rengeteg magyar rendszámú autóval találkozunk a horvát benzinkutakon. Sokan óriási ballonokat visznek, a mezőgazdasági vállalkozók a járműveiket töltik gázolajjal.

Fotó: Lang R.

– Akadálytalanul át lehet jutni a határon, hiszen a januári schengeni horvát csatlakozás óta semmilyen ellenőrzőpont sincs – mondta a barcsi Pandur István. – Nem is kell messzire menni, Barcstól mindössze 8 kilométerre van az első benzinkút.

Szabad az út az olcsó élelmiszerhez.

Fotó: Lang R.

Azt is elmondta: rendszerint Verőcén a boltokban is körülnéz, de nagy árkülönbséget nem tapasztal az általa megszokott márkáknál. – A horvátok ugyanakkor szívesen jönnek át élelmiszert vásárolni hozzánk, a barcsi üzletekben gyakran hallok horvát szót is.

Vegyes a bevásárlóturizmus iránya – erősítette meg Kocsis Tibor, a Somogy Megyei Vállalkozói Központ barcsi irodavezetője. A horvátok is átjárnak az ársapkás termékekért Magyarországra, amelyek lényegesen olcsóbbak, mint náluk. Újabban ismét visszatértek a barcsi fürdőhöz is a horvát látogatók. A barcsiaknak viszont főként zöldségeket és húsárut éri meg a határ túloldalán vásárolni, de ezzel együtt a tömeges bevásárlás nem jellemző.



A Dráva-vidék vállalkozói még a pályázatokra várnak

A vállalkozók határ menti együttműködésében nincs változás, ami kialakult, az jól működik, de a bővítéshez olyan pályázati lehetőségekre várnak, mint amilyen a B-Light Program – mondta Kocsis Tibor. Az érdeklődés és a szándék megvan, de a közös fejlesztéshez pénz kellene, és ezekre a forrásokra a határ mindkét oldalán egyaránt várnak. Eddig az ipari együttműködés volt jellemző, mert a turizmus a határ mentén nem erős, a mezőgazdaság pedig nem volt része ezeknek a pályázatoknak. A szolgáltatásokban és az iparban még rejlenek kiaknázatlan együttműködési lehetőségek a határhoz közeli régiókban.