A heti nagy bevásárlásra érkezett csütörtökön délelőtt az egyik kaposvári multiáruházba Mezesi Lajos. Elmondta: tud róla, hogy augusztus elsejétől megszűnik az árstop, ő azonban nem vásárol többet. – El kell adniuk úgyis. Ha nagyon drága lesz, akkor nem fogják vinni, kénytelenek lesznek majd leakciózni – mondta lapunknak a taszári nyugdíjas.

Többen viszont megtöltötték kosaraikat azokkal a termékekkel, amelyekre az ár­stop vonatkozott. – Csirkemellet vettem nagyobb mennyiségben, mert a fagyasztóban eláll és a gyermekeim ezt szeretik. Még a bolognai spagetti is ebből készül – mondta el Kovács Patrícia, aki egyéves kislányával és hároméves kisfiával vásárolt. – Nem fogynak a kisboltokban az árstopos termékek, nem tudunk a multival versenyezni, sok vásárlót vesztettünk – mondta el Baracska Eszter, a Kovács ABC tulajdonosa. Hozzátette: nem volt könnyű eddig ellensúlyozni a hatósági árcsökkenés hatását, a veszteséget ki kellett gazdálkodniuk.

Az egyik áruházlánc az árstop eltörlésének bejelentése után a hatósági áras tejekre eddig elrendelt 2 literes vásárlási korlátozást 12 literre emelte. Az üzletláncnál a napokban nem számítanak ellátási problémákra vagy készlethiányra. A kormány 2021 őszén átmenetileg árstopot vezetett be egyes alapvető élelmiszerekre. 2022 novemberében aztán arról döntöttek, hogy kibővítik az egyes alapvető élelmiszerekre vonatkozó árstopot. Az árkorlátozás már a tyúktojásra és az étkezési burgonyára is vonatkozott. Augusztus elsejétől a kormány kivezeti az árstopot.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a korábbi hatósági áras termékfajták ára augusztus elsejétől szeptember harmincadikáig a kereskedő által alkalmazandó bruttó kiskereskedelmi ár a beszerzési árnál nem lehet magasabb.

Tehát a boltoknak az eddig árstopos termékeket is be kell vonni a kötelezően akciózott áruk körébe. Egyes gazdasági szakemberek szerint, ha a kormány a rendeletet nem hosszabbítja meg, akkor ősszel akár harmadával is emelkedhet az étolaj, a sertés és a csirkemell ára.



Rádics Antal

Rádics Antal (Somogyvár): – Sokat nem spájzolunk most be az árstopos élelmiszerekből. Egyedül cukorból vettem nagyobb mennyiséget, mert kicsi a valószínűsége, hogy nem kell adnom a szőlő mellé az alacsony cukorfok miatt. Meg kell a gyümölcscefrébe is tenni. Disznót vágunk évente kétszer, de baromfit nem tartunk, ezért mindig van egy-két kiló belőle a fagyasztóban.



Kunvári Károlyné

Kunvári Károlyné (Kaposvár): – Cukrot, lisztet nem fogyasztunk sokat, abból nem vettem többet, de húsból vásároltam dupla annyit, mint szoktam. Nekem nagyon is számít az ár, nem könnyű kijönni havonta a nyugdíjamból, mert minden nagyon drága. Fagyasztóba raktunk el csirkemellet és még augusztus elsejéig biztos, hogy jövünk még egy körre.



Proity Norbert

Proity Norbert (Buzsák): – Tartós élelmiszerekből szoktunk venni tíz kilót, most dupla annyit, húszat vásároltam ebben a hónapban. Került a kosárba emellett természetesen liszt, olaj, cukor is. Tartok attól, hogy nagymértékben drágább lesz minden. Pánikvásárlást viszont nem tapasztalok, nincsenek többen a boltokban, biztos a hó vége is belejátszik.



Spájzol, aki csak teheti. Az árstop közelgő végét tisztán érzik a forgalmukon a kereskedők

