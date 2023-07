– Újabb külföldi piacon jelenünk meg, Svédországba augusztustól alternatív édesítőszert, eritritet szállítunk – mondta Csajághy Gábor, a kaposvári I. Magyar Cukor Manufaktúra (MCM) kereskedelmi vezetője. – Elképzelhető, hogy a vaníliás cukron kívül barna nádcukrot is adunk majd el.

A német, a román, a horvát, a szlovén, a szlovák és a cseh piacon kívül Lengyelországba továbbra is rendszeresen szállít az MCM, amely 65 dolgozót alkalmaz. A korábbi áremelkedésnek tulajdonítják, hogy az idén itthon – 2022 első félévéhez képest – nagyjából öt százalékkal kevesebb por- és kockacukrot adtak el, viszont beindult a befőzési szezon, s az utóbbi hetekben csaknem 20 százalékkal több kristálycukrot értékesítenek. Szinte valamennyi nagy áruházláncnak szállít a kaposvári cukormanufaktúra, a jövő héten is újabb kamionokat indítanak útnak.

– Új üzletet kötöttünk horvát cégekkel, az együttműködés még tesztelés alatt van – hangsúlyozta Somogyi László, a csurgói Topesa Kft. ügyvezetője. – Félsertéseket szállítunk a szomszédos országba, a visszajelzések szerint külföldi partnereink elégedettek.

Somogyi László azt mondta: a régi vágóhídjukon 2022 első félévében 45 ezer sertést dolgoztak fel. A közelmúltban átadott új beruházásnak köszönhetőn idén június végéig csaknem 85 ezer sertést vágtak. A húspiaci nehézségek kapcsán arról is szólt: az országba nagy mennyiségben érkezik a spanyol, az osztrák és a német feldolgozott, darabolt import sertés, s a szlovák félsertés. S ezen kívül a villamosenergia, illetve a gáz ára is drágult, ami a vállalkozásuknak jelentős kiadást okoz.

Olaszország, Szerbia és Szlovénia: az ordacsehi Balaton Agrár Zrt. 2023-ban várhatóan több mint egymilliárd forint értékű terményt exportál. Tavaszi József elnök azt mondta: ezzel párhuzamosan zajlik a nagy beruházásuk, csaknem egymilliárd forintot fordítanak a szőlőfeldolgozóra. A tartályok, a technológia és a gépek már a csarnokban vannak, pillanatnyilag a hűtőrendszer csővezetékeit, illetve az elektromos rendszert építik ki.

Svájcba konténer, Hollandiába alkatrész indult idén

Horvátországon kívül Ausztriába is dolgoznak, júniustól svájci megrendelésre is készítenek préskonténereket a barcsi Avermann-Horváth Kft.-nél. Horváth Péter ügyvezető elmondta: csak az utóbbi országba az idén több mint 100 millió forint értékű terméket szállítanak ki, s a barcsi présdugattyúkból az Egyesült Államokba is jut: tavaly nagyjából 120 millió forintnyi árut küldtek ki, 2023-ban mintegy 200 millió forint, míg 2024-ben több mint 300 millió forint terméket exportálnak a tengerentúlra. Az 1997-ben alapított, 12 dolgozóval működő kaposvári Borda Kft.-nél nem csak hazai megrendelőknek készítenek gépalkatrészeket, hanem Hollandiába és közvetve Ausztriába is. Elmondták: most egy újabb holland üzleti kapcsolat van alakulóban.