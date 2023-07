A Mecsek napijegy a Dombóvár-Bátaszék vasútvonalon Dombóvár és Mórágy között, a Budapest-Dombóvár-Pécs fővonalon Dombóvár-Pécs között, valamint a Godisa-Komló vasútvonalon érvényes, továbbá az ezen vasúti vonalszakaszok által határolt területen lévő településeken közlekedő helyközi buszjáratokon.

A Mecsek napijegy 1990 forintért érhető el mindenki számára. Az új jegynek köszönhetően kedvezményes áron utazhatunk az Országos Kéktúra útvonalához is, érdemes a kirándulások szervezésénél is a busszal vagy vonattal való utazást választani.

A Tenkes a Villányi-hegység legmagasabb pontjaként az egész térség meghatározó eleme, az új napijeggyel a környéken kirándulóknak nyújt kedvezményes utazást a MÁV-Volán-csoport. A Tenkes napijegy vasúton a Pécs-Villány-Magyarbóly vonalon Pécs-Villány között, valamint a Villány-Mohács vonalon lesz érvényes. A Pécs-Mohács-Villány-Harkány négyszögben lévő települések között a Volánbusz helyközi járatain is felhasználható a napijegy. A Tenkes napijegy egységesen 1490 forintba kerül.

A Mecsek és Tenkes napijegy is július elsejétől a tanítási szünet végéig minden napra, azt követően hétvégi és ünnepnapokra váltható meg, és az érvényesség napján korlátlan utazásra jogosít a kijelölt járatokon. Mindkét napijegy megvásárolható a MÁV-START pénztáraiban, jegyértékesítő automatáiban, illetve online a MÁV applikációban is.

Nagy népszerűségnek örvendenek, ezért egyre több térségben nyújtanak kedvezményes utazási lehetőséget a MÁV-Volán-csoport szezonális napijegyei. Az elmúlt években folyamatosan bővült a helyközi busz- és vonatjáratokra érvényes közös jegytermékek köre, a mostani szezonban is elérhető a Bakony napijegy, a Balaton24 és Balaton72 napijegy, a Borongoló napijegy, a Dunakanyar napijegy, a Mátra24 napijegy és a Veszprém-Balaton EKF24 napijegy. A szezonális közös jegytermékeken túl május elsejétől már mindenki számára elérhetők a minden eddiginél kedvezőbb vármegye- és országbérletek is. A MÁV-Volán-csoport közös szolgáltatásfejlesztéseinek kiemelt célja, hogy egyre többen válasszák a jövőben a fenntarthatóbb közösségi közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb, zöldebb jövő kialakításához.