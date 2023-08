Az agrártárca tájékoztatása szerint a fröccsalapborok kivétel nélkül rendelkeztek a Nébih által kiadott azonosítóval, továbbá nyomonkövethetőségük is megfelelő volt. Emellett a forgalmazók a helyszínen a számlát és a borkísérő okmányokat is be tudták mutatni. A vizsgált fröccsöket a legtöbb esetben palackos kiszerelésű borokból készítették, a fröccsök előállításához szükséges higiéniai feltételek valamennyi ellenőrzött balatoni létesítményben rendben voltak. A balatoni vendéglátóhelyeken történő mosogatás megfelelőnek bizonyult, a dolgozók egészségügyi kiskönyveit is rendben találták. Mindössze néhány esetben volt szükség intézkedésre a pult mögötti helyiség higiéniai állapota miatt. Az ellenőrzések során 27 hatósági mintavételre került sor, emellett 275 hazai, valamint 266 külföldi terméknél helyszíni alkoholmérést és adminisztratív nyomonkövetési vizsgálatot végeztek. A laboratóriumi vizsgálatok során mindössze két termékkel akadt gond: egy bornál érzékszervi, egynél pedig analitikai hibát tártak fel.