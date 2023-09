Nemcsak a vármegye északi és déli fele, hanem a Balaton keleti és nyugati oldala között is jelentős a különbség az ingatlanok árában. Balogh László az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője lapunknak elmondta, a part mentén található épületek ára az elmúlt években annyit drágult, hogy most már jócskán lekörözi a budapesti négyzetméterét.

– Ebből természetesen az is következik, hogy minél közelebb van az ingatlan a vízhez, annál többe kerül – hangsúlyozta Balogh László. – Ha visszamegyünk az időben 10-15 évet, akkor 100 millió forintért gyakorlatilag luxusingatlanhoz lehetett hozzájutni. Manapság ennyi pénz nem biztos, hogy elég egy vízparti apartmanhoz. Esetenként 200-300-400 millió forintot is elkérhetnek egy-egy házért. Azonban minél távolabb megyünk Budapesttől, annál jobban csökken az ingatlanok értéke. A Balaton keleti-medencéjében, Siófokon több mint egymillió forintot is elkérnek egy négyzetméterért. A nyugati oldalon azonban akár harminc százalékkal kevesebbért is hozzá lehet jutni egy-egy épülethez. Azt tapasztaljuk, hogy a budapestiek inkább Siófokot és környékét választják, mert autóval sokkal gyorsabban elérnek oda – tette hozzá Balogh László.

A vezető gazdasági szakértő arról is beszélt, az elmúlt egy évben folyamatosan ment lefelé a balatoni ingatlanok ára. Siófokon korábban 1 millió 150 ezer forintot is elkértek egy négyzetméterért, jelenleg azonban már „csak” 1 millió 50 ezret. – Hiába mentek lefelé az árak, Siófok még mindig jóval drágább, mint a főváros. Budapesten 940-950 ezer forint körül mozognak a négyzetméterárak – mondta Balogh László. – Az árcsökkenés oka, hogy 2021 nyarától elkezdett bővülni a kínálat és egyre több eladó ház, lakás jelent meg a piacon. Korábban sokan befektetési szándékkal vásároltak ingatlant, és amikor hirtelen pénzre lett volna szükségük, akkor úgy döntöttek, hogy megválnak a balatoni nyaralótól. Nyilván jobban jártak így, mintha a bankba felvettek volna 8-10 százalékos kamattal hitelt – emelte ki az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Balogh László hozzátette, ha valaki kedvező áron szeretne balatoni házat vásárolni, akkor valamelyik nyugati településen kell keresgélnie. Azonban, ha még olcsóbban akar ingatlanhoz jutni, akkor Dél-Somogyban vesz házat, ahol négyzetméterenként átlagosan 300 ezer forintért, vagy sok esetben még ennél is olcsóbban kínálják az eladó épületeket.

Egyetlen eladó üres telek van Balatonszentgyörgyön

Farkas László Nándor Balatonszentgyörgy polgármestere érdeklődésünkre elmondta, folyamatosan „mozog” az ingatlanpiac a településen. A jobb állapotú épületeket egy-két hónapon belül el lehet adni, azonban vannak olyan házak, melyek régóta üresen állnak.

– Sajnos a minőség nem mindig találkozik a valós árral – hangsúlyozta a település vezetője. – Vannak, akik a rosszabb állagú ingatlanért olyan sokat kérnek, hogy lehetetlen eladni. Nálunk az átlagos nagyságú épületek 45 és 70 millió forint körül mozognak, de már adtak el 100 millió felett is házat. Külföldiek és magyarok is vásárolnak. A hazai vevők kelet, észak-kelet magyarországiak. Jelenleg csak pár eladó épület van a községben – tette hozzá a polgármester. Farkas László Nándor arról is beszélt, jelenleg egy üres eladó telek van a településen, attól is az önkormányzat szeretne megszabadulni. A területért négyzetméterenként 15 ezer forint plusz áfát kérnek el.