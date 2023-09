– Az első tanulót most fogadom a saját vállalkozásomban, a fiatalember autószerelő technikus képzésre jár – mondta Farkas György kaposvári autószerelő. – Sok kamasz mostanában kiválóan ért a számítógéphez és a programozáshoz, ugyanakkor szerintem fontos, hogy a jövőben is legyenek olyanok, akik képesek megszerelni egy járművet.

Farkas György hangsúlyozta: a képzés elindítása előtt szakmai felmérést tartottak a vállalkozásban. A szerszámokon és a műhely kialakításán kívül a két emelőt is megvizsgálták a szakemberek. A gyakorlati képzés során a futómű és a váltó működését éppúgy megismeri majd a diák, mint a motordiagnosztika vagy a befecskendezés rejtelmeit.

Jezerniczky Zoltán, a tizenkilenc dolgozót foglalkoztató kaposvári Méje Kft. tulajdonos-ügyvezetője közölte: bejelentkeztek a duális képzési rendszerbe; öt kőműves-, festő-, burkoló- és ácstanulót várnak. Varga Róbert, a barcsi Rob-Att Kft. ügyvezetője kiemelte: hat új diákot vesznek fel, kőműves-, festő- és burkolótanulót is. A vállalkozás vendéglátással is foglalkozik, a gyakorlatban szakács- valamint pincértanulók csiszolják tovább a tudásukat. Évek óta részt vesznek a duális képzésben, s a tapasztalatok szerint a többség igyekszik.

A Kaposvári Szakképzési Centrum érdeklődésünkre azt közölte: először a kamara nyilvántartásba veszi az adott céget, amely tanulót kíván foglalkoztatni. Ezt követően a vállalkozás és az érintett iskola kialakít egy közös képzési programot. Ezután a cég köt szerződést a diákkal, amelyről értesül az iskola. A KSZC tíz intézményében 32 szakmából választhattak a duális rendszer keretein belül a diákok.

A KSZC tájékoztatása szerint a fiatalok először ágazati alapképzésben vesznek részt az iskolákban. Ez a szakmát választók esetében a 9. évfolyamon történik, a technikusi képzésben a 9-10. évfolyamon. Ez idő alatt a diákok egységesen szakképzési ösztöndíjat kapnak, ami 2023-ban havonta 8–16 ezer forint. A következő évfolyamtól már tanulmányi átlag alapján számolják ki az ösztöndíjat, ez havonta 59 ezer forint körüli összeg is lehet.

– Ösztöndíjra csak azok a diákok jogosultak, akik még nem vesznek részt duális képzésben, vagyis még iskolai tanműhelybe járnak – tájékoztatott a KSZC. – Ezenfelül kitétel, hogy tanulói jogviszonnyal rendelkezzenek, az első szakmájukat szerezzék meg, ne legyenek évismétlők, az igazolatlan mulasztás nem érheti el a hat órát az adott tanévben.

Az alapképzést követi a szakirányú képzés 9-10, illetve 11–13. évfolyamon. Ekkor a diákok már munkabért kapnak a duális partnertől, ami 2023-ban 100 ezer és 168 ezer közötti összeget jelent. A tanulói bér szocho- és szja-mentes, azok a diákok, akik nem rendelkeznek szakképzési munkaszerződéssel, a szakirányú képzés ideje alatt is ösztöndíjat kapnak.

Főállású oktató mellett dolgoznak

– Negyven tanuló jár hozzánk a 2023-2024-es tanévben, s az akkreditált tanműhelyben egy főállású oktató foglalkozik a csapattal – hangsúlyozta Szalai Gyula, a Kaposvári Villamossági Gyár igazgatója.

– Hosszú évek óta bekapcsolódunk a duális képzésbe, a fiataloknak munkabért fizetünk, s most a gépgyártás-technológus, a lakatos, hegesztő és a gépi forgácsolókon kívül villanyszerelő diákokat is fogadunk a cégünknél. Sikernek érezném, ha tanulmányuk befejezése után a fiatalok 20 százaléka nálunk vállalna munkát, ez valamelyik évben sikerül, máskor nem.