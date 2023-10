A Magyar Közlöny héten megjelent rendelete szerint minden fogyasztásra kész vagy koncentrátum-italterméket, amelynek csomagolása műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, kötelező visszaváltani. Az üres palack leadásakor a vásárlók egységesen 50 forintot kapnak vissza. Visszaváltani a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzletekben lehet, illetve az önkéntesen csatlakozó gépi vagy kézi visszaválót üzemeltető boltokban.

A Tesco Magyarország kérdésünkre azt közölte, 147 olyan üzlete van, amely 400 négyzetméter feletti, ezekben biztosan lesz majd lehetőség a visszaváltásra.

Az Aldi Magyarországnál már jelenleg is le lehet adni a göngyölegeket, de az áruházlánc valamennyi hazai üzlete csatlakozik majd a jövőre induló rendszerhez, hiszen mind a 168 áruház 400 négyzetméternél nagyobb eladótérrel rendelkezik. Pákolicz Attila, az Aldi szóvivője érdeklődésünkre elmondta, az áruházlánc minden üzletében visszaváltó automatákat állít majd üzembe, amelyek telepítése megkezdődött, és a jogszabály által előírt határidőre üzembe helyezik őket. A kormányrendeletben foglalt 2024. június. 30-ig szóló átmeneti időszak miatt egy ideig még a termékek visszaváltási díj nélkül és azzal együtt is kaphatók lesznek. A Spar Magyarországnál is fogadnak PET-palackokat, s az elmúlt esztendőben ilyen módon 1508 tonna műanyag hulladékot gyűjtöttek össze, közölte kérdésünkre Maczelka Márk, a Spar szóvivője. A jövő évi bevezetés után az áruházlánc 345 üzletébe telepítenek üvegvisszaváltó automatákat, tette hozzá.

A 400 négyzetméternyi alapterületnél kisebb üzletek dönthetnek arról, hogy vállalják-e a visszaváltási rendszer bevezetését. Ságiné Papp Nikoletta, egy kaposvári bolt tulajdonosa kérdésünkre azt mondta: még mérlegelik a lehetőségeket.

– Tekintve, hogy az üzlet alapterülete 250 négyzetméter, nem vagyunk kötelesek csatlakozni a rendszerhez. Van arra mód, hogy nem automatát telepítünk, hanem zsákba gyűjtjük a PET-palackot. Ezt még át kell gondolnunk, mert a göngyöleg tárolását is meg kell oldani – mondta Ságiné Papp Nikoletta.

A kisebb üzletek dönthetnek a visszaváltó üzemeltetéséről

Kisebb alapterületű üzlete van Tombor Péternek is Batéban, önként dönthet a csatlakozásról.

– Jelenleg csak a sörösüvegeket váltjuk vissza, de abból is már csak néhány fajtát, mert az utóbbi időben egyre kevesebb az üveg, inkább a dobozos sört viszik. Arra számítok, hogy drágulást hoz a kötelező visszaváltási rendszer, hiszen biztosan emelkedni fog a termékdíj, amelyet a gyártók szerintem tovább fognak hárítani, vélekedett Tombor Péter. Márpedig, ha így lesz, a kereskedők továbbgördítik a növekményt.