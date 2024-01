– Január elején hirdettünk új állást, és öt új munkatárs felvétele folyamatban van – mondta lapunknak Csajághy Gábor, a kaposvári I. Magyar Cukormanufaktúra értékesítési és logisztikai igazgatója. – Ők a csomagolóüzemben állnak majd munkába, ezzel a cégünk dolgozóinak száma eléri a 66-ot.

Jelenleg 155-en dolgoznak a marcali Green Tyre Zrt.-nél, 2024-ben már tíz új alkalmazottat vettek fel. Eckert Zsófia, a társaság HR-referense azt mondta: pillanatnyilag két betanított munkás alkalmazására van lehetőségük.

– A munkahelyi felvételi személyes beszélgetéssel indul, ezután jelentkezési lapot töltenek ki az érintettek, illetve a munkaterület bemutatásával folytatódik az eljárás – közölte. – Ha van üres álláshely, akár néhány héten belül már munkába állhat az új munkatárs.

A cég dolgozóinak zöme helyi vagy a környező településekről járnak be. A marcali társaság az idén fejlesztést is tervez, előreláthatóan egy csaknem 300 négyzetméter alapterületű csarnokot építenek fel.

Hollósy Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara egyik somogyi alelnöke kiemelte: az élelmiszeripari társaságok is lehetőséget biztosítanak azoknak, akik az ágazatban kívánnak elhelyezkedni. A csontozó szakmunkások, a hentesek és az anyagmozgatók mellett a betanított munkásokat is várják. A kaposvári tejüzemben 2024-ben három munkatársat vettek fel, és csaknem 200 alkalmazottuk van. Szommer Gábor kereskedelmi vezető azt mondta: szinte folyamatosan szükségük van új kollégákra, a villanyszerelőkön, targoncásokon kívül raktárosokra és gépbeállítókra is.

Ismerőstől és az üzemi büféből is érdemes tájékozódni

Csontos Éva, a Fusetech HR-vezetője, a SKIK HR-klub tagja hangsúlyozta: a jelentkezők több módon tájékozódhatnak arról a cégről, ahol elhelyezkednének. A vállalkozás honlapján vagy a közösségi oldalakon is bőséges információhoz juthatnak, s ha egy ismerősük már a társaságnál dolgozik, ugyancsak sok mindent megtudhatnak arról, hogy milyen légkör uralkodik az adott vállalatnál.

A helyszínen szerzett benyomások is némi támpontot jelenthetnek, akár úgy, ha valaki betér a céges büfébe, étkezőbe vagy előtérbe. Az állásinterjún lényeges, hogy minden fontos kérdést sikerüljön tisztázni. Így többek között azt, hogy az adott cégnél milyen a munkaidő-beosztás, van-e túlóra, illetve milyen vezetői elvárásoknak kell megfelelni.