A korábbi kötelező felelősségbiztosítási kampány mintájára idén márciusban a kormány jogszabály változtatásának köszönhetően minden élő lakásbiztosítás felmondható - függetlenül attól, hogy mikor van a biztosítási évfordulója.

A kormányzat az intézkedéssel szeretné fellendíteni a piacot, miután a pénzügyi termékek közül a bankszámla után talán a lakásbiztosítás az, amelyhez a legritkábban nyúlunk és aktualizáljuk azt - hívta fel a figyelmet Gergely Péter. A BiztosDöntés.hu szakértője arra emlékeztetett, hogy a lakásbiztosítási szerződések jelentős részét évek óta nem vizsgálták felül a szerződést kötők - a lakásbiztosítások közel harmadát csak akkor váltják le a háztartások, amikor az érintett család lakást cserél.

Márpedig ennek köszönhetően sok lakásbiztosítás elavultnak minősíthető, hiszen a benne foglalt kártérítési értékek ma már köszönőviszonyban sincsenek az ingatlan- illetve az ingatlanban lévő vagyontárgyak értékével. Ezzel szemben a szerződések jelentős része drága: a szakértő szerint még a lakásbiztosítási kampány előtt is akár háromszoros díjat kérhetett egy-egy biztosító egy teljesen azonos paraméterekkel rendelkező lakásra kötött biztosítás díjaként, mint a piacon fellelhető legolcsóbb ajánlat.

A kormányzat vélekedése szerint a koncentrált verseny egyrészt tovább csökkentheti a biztosítási díjakat, hiszen a biztosítók versenyezni fognak egymással. A másik elérendő cél az, hogy az ügyfelek által kötött lakásbiztosítások valóban valós értéken térítsenek baj esetén és megszűnjön az úgynevezett alulbiztosítottság. Gergely Péter az Insura.hu biztosításközvetítő felmérésére is emlékeztetve arra hívta fel a figyelmet, hogy a két cél együttesen is elérhető, azaz a biztosítási védelem a kampány során úgy is növelhető, hogy közben a biztosítási díj akár 10-20 százalékát, éves szinten 5-30 ezer forintot is lehet éves szinten spórolni egy kedvezőbb lakásbiztosítás kiválasztásával.

A hitelfedezeti záradék nem zár ki a kampányból

A BiztosDöntés.hu szakértője szerint a lakásbiztosítások jelentős részét az ügyfelek azért kötötték, mert a lakás megvásárlásához/építéséhez felhasznált lakáshitelt nyújtó bank ezt kötelezően előírta. Ilyen esetekben a lakásbiztosításhoz úgynevezett hitelfedezeti záradék társul, amely alapján az ingatlanban bekövetkező kár esetén a biztosító a kártérítési összeget alapesetben a hitelt nyújtó banknak fizeti ki. Természetesen ingóságot ért kár esetén, valamint kisebb károk bekövetkeztekor a bank az ügyfél számára engedményezi a kárkifizetést, hiszen nem gazdagodni akar, hanem a kölcsön fedezetét biztosító ingatlant akarja biztonságban tudni.

Gergely Péter az interneten fel- felmerülő véleményeket cáfolva arra hívja fel a figyelmet, hogy az ilyen, hitelfedezeti biztosítékkal ellátott lakásbiztosítások is felmondhatóak a kampány időszaka alatt. Így a lakáshitel felvétel miatt lakásbiztosítást kötők sincsenek kizárva annak a lehetőségéből, hogy optimalizálják a lakásbiztosítási szerződésüket.

A hitelfedezeti biztosítékra vonatkozó szabályozás szerint annak az ügyfélnek, akinek hitelfedezeti záradékkal ellátott lakásbiztosítási szerződése megszűnik, 30 napon belül gondoskodnia kell arról, hogy a hitelszerződésben szereplő ingatlan értékére fedezetet nyújtó új lakásbiztosítást kössön, arra a meglévő hitel adatait új záradékként felvezesse, valamint az új biztosítás dokumentumait bemutassa a finanszírozó banknak. Ez a kampány időszak alatt átkötött biztosítások esetében is megvalósítható.

Fontos ugyanakkor figyelni a határidőkre, ha ugyanis a biztosítási védelem nem áll helyre, a 30 nap elmúltával – figyelmeztetés után - a bank felmondhatja a hitelszerződést és a teljes tartozás egyösszegben kifizetendővé válik.

Lakáshiteleseknek kötelező

A BiztosDöntés.hu szakértője szerint a korábbi lakáshitel mellé kötött lakásbiztosítással rendelkező ügyfelek számára kifejezetten ajánlott a kampány ideje alatt áttekinteni az egymással versengő biztosítói ajánlatokat.

Ennek egyik oka az, hogy a lakáshitel felvételekor sok ügyfél kötelező kellékként gondolt a lakásbiztosításra, azt sok esetben a bank által ajánlott konstrukcióval igyekezett letudni, nem tekintette át, hogy a piacon olcsóbb ajánlatok is lehetnek. A kormány ezen a téren tavaly már rendet tett: miután a lakásbiztosítás díja is beleszámít a lakáshitelek teljes hiteldíj-mutatójába (thm) az ügyfelek számára némileg fontosabb lett, mennyiért is kötnek biztosítást.

A másik ok, amikért érdemes a kampány alatt áttekinteni a korábbi jelzáloghitel mellé kötött lakásbiztosítási szerződéseket, az abból a tényből fakad, hogy a hitelt nyújtó bank számára elsődlegesen a hitel ingatlanfedezete volt fontos. Ezért a lakáshitel szerződésekkel egy időben, az azok mellett kötött lakásbiztosítások esetében az átlagosnál gyakoribb probléma az, hogy a lakásbiztosításban szereplő ingóság fedezet, illetve megsérült vagyontárgyanként meghatározott maximális kártérítési limitösszeg alacsony, nem fedezi az ingatlanban lévő vagyontárgyak tényleges értékét.

A 2010 előtt kötött – s bizony még sok esetben élő – hitelszerződések egy részénél akár minimális lehet az ingóság védelem. Az új szerződések esetében a BiztosDöntés.hu szakértője szerint erre is van már válasz: a bankoknak minden hitelszerződés megkötése előtt fel kell hívnia a szerződő ügyfelek figyelmét a garantált ingóságfedezeti értékkel rendelkező Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításokra (MFO), valamint be kell mutatniuk a Magyar Nemzeti Bank MFO termékekre vonatkozó kalkulátorát.

Gergely Péter szerint ugyanakkor a korábban lakáshitelek mellé kötött lakásbiztosítások esetében a tavaly életbelépő ügyfélbarát megoldások még nem védték a háztartásokat, ezért kifejezetten fontos az, hogy a lakáshitelesek márciusban időt szánjanak biztosításuk felülvizsgálatára, hiszen ők nem csak több tízezer forintot spórolhatnak, hanem korrigálhatják a nem megfelelő szintű biztosítási védelmet is.