Nem örülnek az emelkedő üzemanyagáraknak, amelyek jelentősen megnövelik termelési költségeiket.

– A gyors időjárás-változás nyomán, a helyenként nehezen megközelíthető talaj miatt jelenleg karbantartási munkákat végzünk – mondta el Jancsekity Ferenc, a Somogyvári Mg Zrt. elnök-igazgatója. A cégvezető hozzátette, amint kicsit enyhébbre fordul az idő, nekiállnak a földek műtrágyázásának.

– Az idei műtrágyaárak tavalyhoz képest jóval kedvezőbben alakulnak, de ha az üzemanyagárakat figyelembe vesszük, akkor dupla annyiba kerül a munkafolyamat – emelte ki az igazgató. – Az üzemanyag-drágulás miatt jelentősen megnőnek a termelési költségeink – tette hozzá Jancsekity Ferenc.



Száz hektáron a tavaly elmaradt szántásokat fejezik be Magyaratád és környékén



– Azt látjuk, hogy az őszi vetés szépen fejlődik, van bőséges csapadék is a talajban. Remélem, a fagyok meggyérítették a kártevőket – mondta el Lackovics Sándor, a Magyar­atádi Barátság Szövetkezet elnöke. Amint enyhül az idő, megkezdik a műtrágyázást is a földeken. – Jelenleg tonnánként 110 ezer forint körül mozog a műtrágya ára, ez a tavalyinak a fele – emelte ki Lackovics Sándor. A terményfelvásárlási árak továbbra is alacsonyak, amely mellé dráguló üzemanyagárak társulnak.

– A repcére, gabonára juttatjuk ki a műtrágyát reggelente, a jövő héten az őszi vetési elmaradásokat pótoljuk, de megkezdtük a talajmunkákat is – mondta el Pongrácz Máté, somodori gazdálkodó. A délutánra már latyakos talajt nem tudják művelni, de az éjjeli fagy miatt még délelőttönként rá tudnak menni a földekre dolgozni. – Örültünk volna egy hidegebb télnek, hogy kevesebb legyen a kár­tevő, a rágcsáló. Sajnos azt látjuk, hogy egyre több a pocok a földeken – jegyezte meg Pongrácz Máté.