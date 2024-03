A somogyi kkv-szektor szereplőin kívül a nagyobb helyi vállalkozások is jelentős összeget fordítottak fejlesztésre, s ennek köszönhetően eredményesen mérsékelték az energiaszámlájukat.

Horváth Árpád, a kaposvári Kapos Atlas Kft. igazgatója azt mondta: a gázkazánokat még 2022-ben cserélték le, a korszerűsítésre több mint 60 millió forintot költöttek. A fejlesztésnek köszönhetően csaknem 40 százalékkal csökkent a földgáz-felhasználás a 260 dolgozót alkalmazó cégnél.



A napelemrendszerünk 2023-ban épült ki, és az éves energia-szükségletünk 48 százalékát fedezi

– közölte Horváth Péter, a barcsi Avermann–Horváth Kft. ügyvezetője. – Csaknem 60 millió forintot használtunk fel, s földgáz helyett elektromos fűtésre álltunk át az irodákban és a szociális helyiségekben is. Később bővíteni szeretnénk a napelemrendszert, az energiatárolás fejlődését folyamatosan figyelemmel követjük.

Butor Sándor, a nagyatádi Atád Coop Zrt. cégvezetője kiemelte: másfél éve hat boltjukon helyeztek el napelemet. A fejlesztés értéke meghaladta a 30 millió forintot. A kaposvári Deseda Pékségben bő másfél éve nagyjából 400 ezer forint volt a havi energiaszámla, ami 2023 elején több mint négymillió forintra nőtt. Tóth Tamás ügyvezető közölte: később változott a helyzet, hosszabb ideje világpiaci árhoz kapcsolódó, jóval alacsonyabb összegű számlát kapnak.

Ez már kitermelhető, de ha a korábbi drasztikusan magas díjat kellene még most is fizetni, akkor egészen bizonyosan bezártunk volna

– hangsúlyozta. – Az energián kívül komoly tétel a munkabér is, amit legutóbb az év elején emeltünk meg. A takarékosság érdekében újragondoltuk az üzem működését: a fűtésrendszert még tavaly év végén modernizáltuk, erre több mint kétmillió forintot költöttünk, ezzel csaknem 30 százalékkal kevesebb energiát használunk fel a pékség, a bolt és a szociális helyiségek fűtésére. Folytatni szeretnénk a programot, ha lehetőségünk nyílik, indulunk a napelempályázaton. Az átgondolt sütéssel is energiát spórolunk, ezt a lehetőséget például kalács készítéskor használjuk ki.

Az Energiaügyi Minisztérium szerdai tájékoztatójából az is kiderült: 2023-ban egész éves összevetésben tovább mérséklődött a Magyarországon felhasznált földgáz és villamos energia mennyisége. Gázból a 2021-es 11 milliárd köbméterhez képest mindössze 8,5 milliárd köbméter fogyott tavaly. A 43,7 terawatt­órás villamosenergia-felhasználás több mint 2,1 terawatt­órával, 4,5 százalékkal volt alacsonyabb a megelőző évinél.