A kaposvári virágosítási program látványos része a Berzsenyi elválasztósávok beültetése, a munka csütörtökig tart. Ennek keretében a 22 fán kívül több mint 3500 évelőt ültetnek ki.

– A közel fél kilométer hosszan elnyúló zöldfelület három elválasztósáv-szakaszt érint a Füredi út–Kereszt utcai csomóponttól haladva a pláza–Kontrássy utcáig – derült ki a Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. tájékoztatójából. – A munkát szakaszosan végzik, ami sávlezárásokkal jár a belső sávokban munkanapokon 8-tól 16 óráig.

– A játszótereknél és a Szabadság tér környékén is virágosítunk – mondta el érdeklődésünkre Kovács Zoltán berzencei polgármester. – Az 1200 begónián kívül 700 vegyes nyári növényt is rendeltünk. Míg 2023-ban közel 340 ezer forintot költöttünk virágosításra, idén előreláthatóan 420 ezer forint lesz a számla. Egy Nagykanizsa közeli kertészettől vásároljuk öt éve az árut.

Csurgón a tavalyi 1,4 millió forinttal szemben 2024-ben 1,9 millió forintot terveznek virágosításra. Három helyről szerzik be a növényeket és a városban hamarosan virágültetési akciót szerveznek. Füstös János polgármester közölte: a helybeliek vesznek részt a május közepére tervezett programban, és a városgazdálkodási dolgozók is segítik a munkát. A virágosítás a központot, a körforgalmat és a közösségi ház közelében lévő területet is érinti.

Szentgáloskéren a Kossuth utca egyik szakaszán már virágosítanak, a Dózsa György utcában napokon belül 20 gömbszivarfát ültetnek ki. Szabó Péter polgármester azt mondta: az idén nagyjából 600 ezer forintot fordítanak a munkára. Ez bő 30 százalékkal több, mint amit az utóbbi években virágosításra, fásításra költöttek, a tavalyi megtakarításból jut több pénz az idei feladatokra.

Több somogyi kertészettől vásárolnak

Gigében is folytatják a községszépítést, számolt be Bálint Ildikó polgármester. A petúnia, futópetúnia és muskátli mellett törökszegfűben is gyönyörködhetnek majd. Egy jutai és egy kaposfői kertészettől szerzik be a növényeket, és az előző évekhez hasonló összeget, csaknem 300 ezer forintot költenek idén is virágosításra.

– Drágultak tavaly óta a növények, ám ahogy eddig, úgy idén sem mondunk le a virágosításról – hangsúlyozta Makai Gabriella somogyaszalói polgármester.

Saját költségvetésből nagyjából 400 ezer forintot használnak fel virágosításra, a növényeket évek óta egy jutai kertészettől rendelik.

Szárazságtűrő fajtákat is keresnek

Sántoson a buszmegálló, a kultúrház, a rendelő és a polgármesteri hivatal környékét is virágosítják. A korábbi évekhez képest 2024-ben kicsivel kevesebb jut a növénybeszerzésre, ám így is nagyjából 200 ezer forintot különítettek el.

Fonyódon a szárazságtűrő, évelő fajtákon kívül májustól csaknem 28-30 ezer egynyári virágot is kiültetnek. Hidvégi József polgármester elmondta: ezekből a kikötőbe és környékére, a városközpontba továbbá Bélatelepre és Fonyódligetre is jut majd. Növények, fák beszerzésére, locsolására, gondozására 2024-ben nagyjából 28 millió forintot fordítanak, ez közel 15 százalékkal több az elmúlt időszakhoz képest.