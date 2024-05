Az idén egy kicsit korábban vált a média főszereplőjévé az extra drága balatoni lángos Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója szerint. Ezzel párhuzamosan már a fagylalt drasztikus áremelkedéséről is megjelentek tudósítások, holott néhány napja a Balaton Fagyija választás kapcsán több cukrász is elmondta, idén mindössze 10 százalékkal – 50-60 forinttal – emelik áraikat.

Valóság a hecckampánnyal szemben

A balatoni turisztikai szakértők azt javasolják, hogy idén a tavalyinál is erősebb kritikával fogadjuk mindazt, amit az interneten olvashatunk. A tudatosabb médiafogyasztásnak köszönhetően akár olcsóbb is lehet a nyaralásunk. Szerintük a közvélekedéssel ellentétben egyáltalán nem valós a híresztelés, hogy akkora az áremelkedés, hogy már nem is érdemes elindulni a Balatonra. Inkább csak annyi a változás, hogy jóval tudatosabban kellene készülnünk az utazásra.

Előfoglalás és tudatos tervezés

Az egyik balatoni szálloda vezetője szerint a téli és a tavaszi szezon mindig nagyon megviseli a nagy szállodákat, mert az állandó költségek ezekben a hónapokban is pont ugyanakkorák, mint a nyári főszezonban. Éppen ezért tavasszal és télen mindig panaszkodnak a hotelek vezetői, hogy "jaj, mi lesz velük az idei szezonban."

A 2024-es előfoglalási statisztikák azonban azt mutatják, hogy a főszezon a tavalyi évnél is jobb lehet.

A Balatonra kezdenek visszaszállingózni a külföldi turisták, a szállodánkba sok cseh vendég foglalt szállást. Ők nem 3-4 napra foglaltak szobát, ahogy az átlag magyar teszi, hanem két hétre. Ezzel párhuzamosan Dubajból is érkezett több foglalásunk. Ők sem három napra, hanem hetekre lefoglalták prémium szintű szobáinkat – mondta Antal Bernadett, az alsóörsi Hotel Laroba értékesítésért felelős vezetője.

Álhírek és dezinformáció hatása

A tudatos turisták nem dőlnek be azoknak a híreknek sem, amelyek most arról szólnak, hogy csak négyezer forintos lángos kapható a Balatonon, ők tudják, hol kapható a finomság 800 forintért is. Igaz, az előrelátó utazók nem csak fejben aktívak, hanem fizikailag is. Képesek mondjuk felülni egy kerékpárra is csak azért, hogy félórával később egyenek egy jót.

Fekete Tamás, Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint idén már a fagylaltosokat is célkeresztbe állították azok, akik a balatoni utazások ellen kampányolnak.

Történik mindez annak ellenére, hogy az idei Balaton Fagyija versenyen induló cukrászok többsége már több helyen elmondta, hogy idén nem lesz nagy árváltozás a nyaralóövezetben. Tavaly az átlagár 550 Ft körül mozgott, idén pedig 600 forintot kell fizetni majd egy minőségi fagylaltért.

Szakértői tanácsok

A tudatosabb hozzáállásnak köszönhetően sokan olyan helyet választanak, amelyek eddig kevésbé voltak divatosak, ezeken a településeken olcsóbb a szállás és a szolgáltatások ára kisebb, ráadásul nyugodtabb a légkör is. Sokan újra felfedezik az apartmanok nyújtotta szolgáltatásokat a hotelek helyett és élénkülni látszik a kempingturizmus is. Ők azok a vendégek, akik figyelnek arra is, hogy kevesebbet kelljen költeni szórakozásra, ezért a Balatonon az ingyenes események programturizmusa is élénkülőben van.