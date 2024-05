Egyelőre még válogatva szedték le a fáról a bigarreau burlat és cskalov fajtájú cseresznyét Tomkáék pénteken. Néhány nap múlva viszont már mindegyik teljesen bepirosodik és szemezgetés nélkül kerülhet a kosárba.

– Az elmúlt nyolc évben legkorábban május 25-én kezdtük el szedni ezeket a gyümölcsöket – mondta Tomka Anna családi gazdálkodó. – Szerencsére ezek a cseresznyék még nem kukacosak, mert ilyenkor még nem rajzik a cseresznyelégy, ami egyébként is csak a sárga cseresznyébe megy bele. A rajzás körülbelül június elején várható, ezért elképzelhető, hogy idén nem is lesz kukacos gyümölcsünk, mert addigra majdnem az összes leérik. A germersdorfi és a Katalin fajtába szokott azért lenni kukac. Ez azért fordulhat elő, mert mi biogazdálkodást folytatunk, ezért semmi vegyszerrel nem védekezünk. Azt szoktuk mondani, vagy kukacos, vagy vegyszeres a cseresznye, ezért döntse el mindenki milyet szeretne enni – tette hozzá Tomka Anna.

Fotók: Lang Róbert

A szennai családi gazdaságban egy hektáron hét fajta cseresznyével foglalkoznak. A gyümölcsök összesen 300 fán teremnek. A termelő idén közepes szezonra számít, egy fáról várhatóan nagyjából 50 kilogramm gyümölcsöt tudnak leszüretelni.

– A virágzásból is azt láttuk, hogy ígéretes évünk lesz, az idő is nagyon jó volt, de két héttel ezelőtt volt egy fagy – mondta Tomka Anna. – Ha az érésben nem lennénk három héttel korábban, akkor a fagy virágot talált volna és mindenünk oda lenne. Hála Istennek, hogy „csak” nagyobb cseresznyéknek ártott a mínusz, annak viszont jelentősebben – emelte ki a gazdálkodó. Néhány nap múlva a cseresznyék királynője, a szamolyai fekete is megérik, június elején pedig a Katalin fajtával zárják a szezont.

Új lekvárfőzőt vásároltak

A szennai cseresznyét helyben lehet megvásárolni, vagy Budapesten a bio- és a római-parti piacon. A gyümölcsöt Tomkáék fel is dolgozzák majd. Cukor és tartósítómentes befőttet, lekvárt csinálnak belőle, de gyümölcssajt, aszalt cseresznye, gyümölcs­ecet, cseresznyés lepény, az utolsó szemekből pedig pálinka készül. Tomka Anna arról is beszélt, a húszéves ültetvény idén nem újult meg, a feldolgozóban azonban fejlesztettek. Beszereztek egy új lekvárfőző berendezést, mely vákuumsűrítéssel dolgozik.