– A feldolgozóiparon kívül az építőiparban is több hiányszakma van, a kőművesek, a vasbetonszerelők és a festőkön kívül asztalosokra és burkolókra is szükség van – hangsúlyozta Budai Ferenc, az Ipartestületek Országos Szövetsége (Iposz) somogyi elnöke. – Több somogyi vállalkozásnál már a meglévő szakembergárda megtartása is komoly eredménynek számít, bár nyilván szüksége lenne az utánpótlásra. Kiemelte: Somogyban a szakképzés népszerű, egyre többen jelentkeznek a középiskolákba, ám döntő, hogy a végzősök később a választott szakterületen álljanak munkába és minél hamarabb kellő gyakorlatot szerezzenek.

Az elnök szerint a gazdasági fejlődés egyik záloga a stabil munkaerő, a beruházásra készülő vállalkozások új munkatársakat toboroznak. Thury-Nagy Diána, a szennai Trivium Aluminium Packaging Hungary Kft. HR-vezetője azt mondta: a bővülő termelés miatt újabb 12 szakemberre van szükségük. A gépkezelők, valamint a karbantartók és sorvezetőkön kívül szerszámkészítő koordinátorokat is felvesznek. Jelenleg 307-en dolgoznak a vállalkozásnál, az idén eddig 36-an léptek be a céghez.

– Az állásinterjú, teszt és az orvosi vizsgálat után akár azonnal munkába állhatnak a jelentkezők. A versenyképes fizetés, a 13. havi bér, továbbá az emelt összegű műszakpótlékon kívül albérlet-, illetve iskolakezdési támogatást is biztosít a cég. Emellett Kaposvár, Nagybajom és Kadarkút térségében ingyenes buszjáratot üzemeltetnek.

Tajnafői István, a kaposvári Kapos Járműgyártó- és Javító Zrt. vezérigazgatója elmondta: 52 munkatársat alkalmaznak és pillanatnyilag 3 karosszérialakatost akarnak felvenni. Azt mondta: az utóbbi időben több fiatal csatlakozott a vállalkozásukhoz, akik dolgozni akarnak és a szakmai fejlődéshez szükség összes tudnivalót elsajátítják.

Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) alelnöke hangsúlyozta: az utóbbi időben is több olyan vállalkozóval találkozott, aki az égető munkaerőhiány miatt panaszkodott. –Mennyiségi és minőségi gondok egyaránt adódnak ezen a téren, sokszor nehézséget jelent a kellő tapasztalat hiánya – emelte ki. – Felkészült, megbízható szakmunkásokra van szüksége a somogyi vállalkozásoknak.