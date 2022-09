Számottevő csapadék nem valószínű.

Éjszaka megvastagszik a felhőzet. Eső, zápor szórványosan előfordulhat.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 15,

szerda délután 27,

csütörtök reggel 17 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön napközben a ciklon melegfrontja, estétől annak hidegfrontja alakítja az időjárást. Változó felhőzet mellett meleg, magasabb nedvességtartalmú levegő érkezik térségünkbe, ezért szórványos esőkre, záporokra, zivatarokra kell készülni élénk, erős NY-DNY-i szél kíséretében. Egy-egy felhőszakadással járó hevesebb zivatarnak is meg van az esélye. Estétől a Dunántúlon ÉNY-ira fordul a szél.

- Pénteken borongós, hűvös idő ígérkezik, ismétlődő esővel, záporokkal. Délen zivatarok is előfordulhatnak, ott átmeneti napos időszakokra is számítani lehet. A szél mérséklődik. Jelentősen lehűl az idő.

- Szombaton folytatódik az erősen felhős, borongós, többfelé esős időjárás. Tovább csökken a hőmérséklet.

- Vasárnap előreláthatólag a Dunántúlon már kisüthet a nap, keleten folytatódik a borongós, esős időjárás. Még hűvösebb levegő érkezik, és a Dunántúlon, valamint a középső országrészben megerősödik az ÉNY-i szél, melyet viharos lökések is kísérhetnek.