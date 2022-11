Sokfelé borongós, néhol tartósan ködös idő lesz. Ezen a napon is a Dunántúlon lesz kissé élénk a szél. A Dunántúl fölé vastagodó frontfelhőzet érkezik, itt éjszaka már előfordulhat kisebb eső is.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 0,

kedd délután 6,

szerda reggel 2 fok körül alakul.

A Köpönyeg előrejelzése szerint országosan a térkép szerint alakul az időjárás.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán is borongós időre számíthatunk, nyugaton, délnyugaton kisebb esővel, másutt csak szitálás fordulhat elő. Az Alpokalján, főként a nyugati hegyekben havas eső, hóesés sem kizárt. Helyenként tartós ködfoltok is lehetnek, de inkább csak a borongós, párás idő lesz jellemző.

- Csütörtökön, pénteken és a hétvégén is sok felhő, elszórtan kisebb esők jellemzik időjárásunkat. Pára- illetve ködfoltok továbbra is lehetnek, de kiterjedtebb ködnek kicsi az esélye. Rövid időszakokra helyenként kisüthet a nap. Nagyjából az átlagosnak megfelelően alakul a hőmérséklet. (forrás: eumet.hu)