Napközben csak kevés helyen, elsősorban az ország északi felén várható kisebb eső, záporeső előfordulása. (Az északkeleti határvidék mentén némi havas eső sem kizárható.) Jelentős mennyiségű csapadéktól nem kell tartani.

Az ország nyugati felén megélénkülő dél-délnyugati szélnek köszönhetően abban a térségben már érezhető enyhülés lesz jellemző, míg a gyengébb légmozgású északkeleti országrészben még alig emelkedik a hőmérséklet a szerdaihoz képest.

Este, majd éjszaka már több helyen, de továbbra is csak szórványosan fordulhat elő záporeső. A legtöbb csapadék az északi országrészbe ígérkezik, de másutt is előfordulnak esők. Hajnalban, nyugaton szakadozni kezdhet a felhőzet. Fagy nem várható.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda délután 11,

csütörtök reggel 5,

csütörtök délután 15,

péntek reggel 8 fok körül alakul.

Folytatódik a frontmentes, télies jellegű időjárás. A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali fagy, illetve a párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. Az arra érzékenyeknél fejfájás lehet a jellemző tünet, A változóan felhős idő negatív hatással lehet hangulatunkra, közérzetünkre, jellemző lehet a fáradékonyság, levertség. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Pénteken, a nyugati országrészben erősödő, keleten élénkülő DNY-i szélnek köszönhetően már keleten is jelentős enyhülés valószínű. Változó, átmenetileg lecsökkenő, majd ismét erősebben megnövekvő felhőzet várható. Reggel, délelőtt keleten is megszűnnek az éjszaka kezdődött esők, majd délutántól ismét nő a csapadékhajlam szórványos záporok formájában. Hevesebb gócok is kialakulhatnak, az ég is megdörrenhet. Este, a Dunántúlt ÉNY-ira forduló széllel hidegfront éri el. Éjjel kiadós esőkre van kilátás, nyugaton erős széllel társítva.

- Szombaton hidegfront okozhat szeles és ismét hűvösebb időt. Az éjszakai esők kelet felé mozognak. Nyugat felől szakadozhat a felhőzet, de záporok ekkor is kialakulhatnak.

- Előreláthatólag vasárnap is még térségünkben marad a hidegfront. Erős É-i szél, további lehűlés, változó felhőzet melletti szórványos esők, záporok várhatóak.

- A jövő hét első fele - egyelőre még nagy bizonytalansággal ugyan, de – hideg, szeles, zömmel felhős napokat ígér. Ismét lehetnek hajnali fagyok, de a nappalok is jóval az évszakos átlag alatti hőmérsékletet hozhatnak. Kisebb, vegyes halmazállapotú csapadék érkezése is valószínűsíthető. forrás: eumet.hu