Hatására délelőtt megélénkül, délután többfelé meg is erősödik az É-ias szél.

A reggeli órákban, a déli országrészben még várhatóan kisüt a nap, de észak felől arra a térségre is átterjed az éjjel érkezett felhőzet, melyből elszórtan záporok, illetve zivatarok is kialakulnak. A csapadékgócok pontos előfordulása bizonytalanul előrejelezhető, nem mindenhol fog esni, de kis körzetekben jelentősebb mennyiség is lehullhat.

Napközben időről-időre elvékonyodhat, fel is szakadozhat a felhőzet, de újabb szórványos záporok kialakulásával kell számolni. Délután, nyugaton már csökken a csapadékhajlam, elsősorban a keleti országrészben lehet számítani zivatarok kialakulására.

Néhány fokot csökken a hőmérséklet a szombatihoz képest.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat délután 28,

vasárnap reggel 17,

vasárnap délután 26,

hétfő reggel 15 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. A légköri változásokra érzékenyeknél gyenge melegfrontra jellemző tünetek jelentkezhetnek úgy, mint fejfájás, fáradékonyság, álmosságérzet, alvászavarok, feszültség, idegesség. A szív- és érrendszeri betegségekben szenvedőknél vérnyomás-ingadozás, szédülékenység, mellkasi panasz lehet a jellemző tünet. Erős lesz az UV-sugárzás, ezért gondoskodjon a bőr és szem védelméről. A meleg idő miatt a szervezet folyadékigénye is megnő, ezért a nap folyamán ennek pótlására is érdemes odafigyelni. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőn, kedden napos, illetve fátyolfelhős, kellemesen meleg idő valószínű, többnyire 30 fok alatti maximum hőmérsékletekkel. Hétfőn keleten még élénk ÉK-i szél fúj, majd keddre ott is legyengül a légmozgás.

- Szerdától nyugodt, frontmentes időszak kezdődhet, mely akár egy hétnél tovább is megmaradhat. A hajnalok hűvösnek a délutánok 30 fok közelinek, körülinek ígérkeznek. Anticiklon épülhet fel, melynek köszönhetően derült, nyárias idő a legvalószínűbb. forrás: eumet.hu