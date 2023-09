Hétfőn Somogyban még tovább fokozódik a meleg, visszatér a késő nyári időjárás, sok napsütéssel. A nap folyamán folyamatosan erősödő széllel érkezik a melegebb levegő. 30 fok feletti maximumokra van kilátás. Estig csapadéktól nem kell tartani. Éjszaka már egy gyenge hidegfront éri el hazánkat, hatására a Dunántúlon fokozatosan ÉNY-ira fordul a szél, és ott elszórtan előfordulhatnak kisebb záporok.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 15,

hétfő délután 29,

kedd reggel 16 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden, délelőtt keleten még meleg-, majd a délután folyamán már ott is északnyugat felől érkező hidegfront várható. Változó erősségű felhősödésekre, itt-ott kisebb esőre, záporra van kilátás. A kezdetben keleten még DNY-i szél is ÉNY-ira fordul, és néhol átmenetileg fel is erősödhet. Továbbra sem látszik jelentős mennyiségű csapadék érkezése.

- Szerdán változó, csökkenő felhőzet melletti napsütés ígérkezik. Elvétve még lehet futó zápor, de nem lesz jellemző a csapadék. Kellemesen, mérsékelten meleg idő a legvalószínűbb.

- Csütörtökre jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de ismét élénkülő D-i áramlással, meleg levegő érkezése körvonalazódik. Visszatérhet a késő nyárias, alapvetően napos időjárás, de északon, északkeleten előfordulhat elszórtan záporeső, illetve zivatar.

- Péntekre, szombatra körvonalazódik egy újabb lassú mozgású, hazánk térségében lelassuló hidegfront érkezése, melynek hatására pénteken még csak elszórtan kisebb záporokra, szombaton már helyenként jelentősebb esőre, záporokra, zivatarokra, szélerősödésre, északnyugaton lehűlésre, míg délkeleten még szokatlanul meleg időre van kilátás. (forrás: eumet.hu)