Somogy vármegye térségében szombaton kora reggel még előfordul párásság, illetve az abból kialakult felhőréteg borítja helyenként az eget, de ze várhatóan gyorsan eloszlik és országszerte zavartalanabb napsütés alakul ki. Egy mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat: Délelőtt a ciklon előoldalán megélénkülő délnyugati széllel az eddiginél is enyhébb, az évszakos átlagnál több fokkal melegebb légtömeg sodródik az ország térségébe. Napos, kellemes időre lehet készülni. Estére azonban már érkezik a ciklon hidegfrontja. Az északnyugati országrész felől gyors és erőteljes felhősödés kezdődik, majd szórványos esők, záporok, északnyugatira forduló és megerősödő szél jelzi a front érkezését. A csapadék előreláthatólag éjféltájt teríti be az ország északnyugati felét, majd hajnalra már a délkeleti térséget is eléri. Eközben északnyugaton gyengülni, szűnni kezd a csapadék. Erős, 50-60 km/órás északnyugati széllökésekkel lehet számolni.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 14,

szombat délután 26,

vasárnap reggel 11 fok körül alakul.

Térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás. Ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs-zavar, vérnyomás-ingadozás.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap hidegfront alakítja az időjárást. Az előző naphoz képest közel 10 fokot esik vissza a nappali hőmérséklet. Délelőtt erős, majd a délután folyamán lassan mérséklődő ÉNY-i szél fúj. Az ország túlnyomó részén egész nap borongós idő lesz, az északnyugati megyék felett vékonyodhat, szakadozhat délután a felhőtakaró. Változó intenzitással és mennyiségben, de országszerte előfordul eső. Az egyre szórványosabbá váló esőket adó csapadéksáv fokozatosan kelet, délkelet felé húzódik a nap folyamán.