Az aranyért vívott csata Fodor Dénes faultos palánk alatti megoldásával, illetve a másik oldalon Tóth Máté triplájával kezdődött. Az első percek fináléhoz méltó szoros küzdelmet tartogattak, négy percnyi játék után 9–9-et mutatott az eredményjelző. Nem sokkal később már kisebb előnyre tett szert a Monok SE 15–9-es állásnál, melyet őrizni is tudott az első felvonás végéhez közeledve. Egy perccel a negyed vége előtt tízpontos is volt a veretlen Monok SE fórja, majd a dudaszó előtt még Pöttendi talált be és állította be a 28–17-es eredményt a második etapra.

A második etapot remekül, egy 10–2-es rohanással folytatták Pöttendiék, melyet Csabai Máté szakított meg egy leindítás után értékesített ziccerrel 38–21-nél. Három perccel a félidő előtt a Zrínyi elsősorban büntetőkkel zárkózott, miután sikerült többször is kivédekezniük a fehérmezesek támadásait. Kovács Márió triplájával 12 pontra faragták a hátrány a címvédők. A játékrész végén azonban kapott a Zrínyi néhány könnyű kosarat, festéken belül kétszer is Balogh Rajmund dobhatott jó helyzetből, 47–33-ra módosítva az eredményt. Az utolsó percre Tóth Máté nehéz hármast süllyesztett el, így ismét 17 pontra növelte együttese előnyét.

Fotók: Lang Róbert

A fordulás után a bajnokság legjobb tripladobója, Tóth Máté ott folytatta, ahol abbahagyta, és egy újabb kinti dobással 55–34-re alakította az állást. A címvédők több üres helyzetet is kialakítottak a negyed feléhez közeledve, ám nem estek be a dobások, és becsúszott egy-két labdaeladás is a zöldmezeseknél. Kovács Márió próbált lendületet adni csapatának, aki faulttal együtt bevágott egy triplát 57–41-nél. Tovább zárkózott a Zrínyi Horváth Norbert kettő plusz egyes megoldásával, így 14 pontra csökkentették a hátrányukat a címvédők. A jó széria nem ért itt véget, Fodor Dénes távolról kétszer egymás után is eredményes volt, igaz a másik oldalon Tóth Máté is válaszolni tudott a triplavonalon túlról 63–53-nál. A Zrínyi dolgát nehezítette, hogy Kun és Kovács is négy faulttal pihenni kényszerült a harmadik végén.

Rögtön a záró felvonás elején ismét el tudott lépni a Monok SE, 15-re nőtt a különbség. Nyolc perccel a vége előtt Fodor Dénes újabb jó hármast emelt rá. További remek helyzetek adódtak Fodor előtt kintről azonban egymás után három távoli is kimaradt. Kun Kenéz szerzett mindössze pár perc alatt 8 pontot, így az utolsó négy percet 77–67-es eredménynél kezdték meg a csapatok. Csabai és Kovács is kipontozódott, így a végjátékra rájuk nem számíthatott a Zrínyi. Balogh Rajmund süllyesztett el egy fontos triplát kevesebb, mint három perccel a vége előtt, így jött az időkérés a címvédőtől. Kun újabb fontos pontokkal segítette közelebb lépni csapatát, ám érkezett erre válasz kintről a Monok SE részéről. Az utolsó perc 11 pontos Monok előnnyel kezdődött meg. Innen már nem engedte ki kezéből a meccset a Monok SE, akik második bajnoki címüknek örülhettek a veretlen szezon megkoronázásaként.

Monok SE–Zrínyi KK 87–76 (28–17, 24–16, 15–22, 20–21)

Városi Sportcsarnok, Kaposvár V.: Söjtöry Tamás, Szecsődi Richárd, Koncsek Balázs

Monok SE: Tóth K. 6, Tóth M. 35/18, Pacskó D. 5/3, Sótonyi Á. 4, Pöttendi G. 10. Csere: Balogh R. 11/3, Marics H. 1, Zsille P. 11/6, Széki M. 4, Stadler B., Dömötörfi Á.,

Edző: Pöttendi Gábor

Zrínyi KK: Ötvös R. 6, Csabai M. 11, Kun K. 22/12, Kovács D. 5, Fodor D. 15/9. Csere: Kovács M. 9/6, Romanek P., Begovácz D., Kubatov P. 2, Horváth N. 6.

Edző: Fodor Dénes

A bronzéremnek a Marcali VSZSE gárdája örülhetett, miután 75–81 arányban legyőzték a Táncsi-Gyakorló alakulatát. A meccs negyedik negyedében még le tudta dolgozni addigi hátrányát a Táncsics, ám megőrizte előnyét a Marcali.

Táncsics-Gyakorló–Marcal VSZSE 75–81 (18–16, 10–18, 21–27, 26–20)

Városi Sportcsarnok, Kaposvár V.: Deák Zsuzsanna, Mester Milán

Táncsics-Gyakorló: Hideg N. 10, Bodródi M. 12, Hock G. 33/15, Nagy N., Kovács B. 5. Csere: Lévai A. 12/12, Földvári M. 3/3.

Edző: Hideg Norbert

Marcali VSZSE: Kiss V. 12, Meggyes P. 2, Horváth P. 17/9, Bauer P. 15/3, Mihalics Z. 29 Csere: Földényi M. 6, Molnár Gy.

Edző: Kiss Viktor.

A szezon végén díjazták a legjobbakat is. Az elismeréseket Dross Zoltán, a Somogy Vármegyei Kosárlabda Szövetség elnöke, Sárdi Péter a szövetség tiszteletbeli elnöke, valamint a játékvezetői bizottság elnöke, Söjtöry Tamás adta át.

A legtöbbet fejlődött játékvezető: Szecsődi Richárd

A bajnokság legjobb női játékvezetője: Deák Zsuzsanna

A bajnokság legjobb játékvezetője: Mester Milán

A legsportszerűbb csapat a Kometa-Gyakorló

A legjobb büntetődobó: Tóth Kristóf (Monok SE)

A bajnokság legjobb játékosa: Mihalics Zoltán (Marcali VSZSE)

A döntő legjobb játékosa Tóth Máté (Monok SE)

A bajnokság legjobb tripladobója Tóth Máté (Monok SE)

A bajnokság legjobb dobója Tóth Máté (Monok SE)