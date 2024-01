A Dunántúlon és keleten is viharossá erősödő É-i szélre van kilátás, míg a középső országrészben mérsékeltebb maradhat a légmozgás. A széllökések 70-80 km/óra köré ígérkeznek, de estefelé, északnyugaton a 90 km/órát is elérhetik.

Folytatódik az erősen felhős, borongós időjárás, csökkenő csapadékhajlammal, de még országszerte előfordul gyengülő, időszakosabbá váló csapadék. A hideg beáramlásának köszönhetően egyre többfelé halmazállapot váltás várható. Az északnyugati országrészben már reggeltől havas esőre, majd gyengülő hóesésekre van inkább esély, napközben pedig a Dunántúlon és északon, majd este, éjjel a középső és keleti országrészben is megtörténhet a halmazállapot váltás. Eközben jelentősen ritkul, illetve elgyengül a csapadék.

Éjjel marad az erős, viharos szél és a borult égbolt. Elszórtan előfordulnak hószállingózások, gyenge hóesés, délkeleten még havas eső. Az erős szél, fagyos idő és a hóesés együttesének köszönhetően hófúvás kialakulásának is megvan a veszélye! Pontos országrész bizonytalanul meghatározható a csapadék mennyiségének és eloszlásának bizonytalansága miatt. Egyelőre a Dunántúl középső és déli területein látszik esélyesebbnek ilyen helyzet.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

szombat délután 10,

vasárnap reggel 4,

vasárnap délután 5,

hétfő reggel -3 fok körül alakul.

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke). forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőre várhatóan elhagyja a térséget a csapadék zöme, de a déli megyékben még előfordulhat hószállingózás. Szeles, felhős, fagyos nap várható. Délután szakadozhat itt-ott a felhőzet. A középső országrész kivételével még erős É-i szél fúj, ami további sarkvidéki eredetű levegőt szállít az ország térségébe.

- Kedden, szerdán, csütörtökön frontmentes, éjszakánként erősen fagyos, napközben fagypont körüli, helyenként az alatti hőmérsékletű időre van kilátás. Kedden eleinte még élénk lehet, de fokozatosan legyengül az É-i szél, majd szélcsendes idő ígérkezik. Ugyancsak kedden még változó vastagságú, csökkenő felhőzet a valószínűbb, de már hosszabb-rövidebb időszakokra kisüthet a nap, majd naposütéses-fátyolfelhős napokra van kilátás. A fagyos, száraz levegőnek köszönhetően párásság, köd nem valószínű.

- Péntekre – még jelentős előrejelzési bizonytalansággal, de – most újabb hidegfront érkezése körvonalazódik, mely ismét É-i széllel hozhat újabb adag fagyos levegőt az ország térségébe. Változó felhőzet mellett kisebb mennyiségű, szórványosan hulló hó érkezésének is megvan az esélye. forrás: eumet.hu