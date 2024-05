Napközben élénk, erős déli, délkeleti szél támad, majd az esti órákban várhatóan már a ciklon hidegfrontja közelíti. Délelőtt látszik nagyobb esély csapadékgócokra, de zápor előfordulása sem kizárható. A délután folyamán labilizálódó légkörben, késő délutántól, nyugat felől terjeszkedve, egyre többfelé hullhat, kis körzetet érintő, kiadós, felhőszakadás jellegű csapadék. A záporos, zivataros csapadék tulajdonsága, hogy nem esik mindenhol, viszont kis körzetekben jelentős mennyiség is lehullhat. Este, éjjel elszórtan, de egyre többfelé és országszerte kipattanhat heves zivatar, akár zivatarlánc is kialakulhat. Az átlag szél ugyan legyengül, de a viharok, zivatarok környezetében viharos erősségű kifutószél is előfordul.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 14,

kedd délután 22,

szerda reggel 14 fok körül alakul.

Fronthatással nem kell számolni, de magasban zajló melegedés miatt az időjárás-változásokra különösen érzékenyen reagálóknál melegfronti hatások tapasztalhatók. Többek között fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, vérnyomásváltozás tapasztalható. (met.hu)

A legvalószínűbb folytatás: