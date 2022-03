A lakott terület felé terjedtek a lángok péntek délután Ötvöskónyiban, ahol a tűz két hektáron emésztette fel a halastavakat körülvevő nádast és a száraz aljnövényzetet. A területen több korhadt fa is beizzott. A böhönyei önkormányzati és a nagyatádi hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal és több vízsugárral fékezték meg a tüzet és ledarabolták az izzó farönköket.

Segesd külterületén is meggyulladt az avar, amit a helyiek megpróbáltak lapátokkal eloltani, de a tűz gyorsan terjedt, ezért tűzoltói segítséget kértek. A nagyatádi egység kiérkezésekor foltokban égett az aljnövényzet, amit sikerült rövid idő alatt elfojtani.

Somogyváron egy asztalosműhely gyulladt ki a Május 1. utcában a hét utolsó munkanapján. A tulajdonos szomszédai megpróbálták megfékezni a tüzet, de nem jártak sikerrel és egyikük az oltás közben megsérült, ezért őt a mentők kórházba szállították. Az épület – amelyben időközben felrobbant az ott tárolt három gázpalack – a tűzoltók kiérkezésekor már teljes terjedelmében lángolt, a tetőszerkezete megsemmisült. A marcali hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók fojtották el a lángokat. A tűz felemésztette a műhelyben lévő faanyagot és két hűtőládát is.

Kaposváron a Hold utcában nagy terület borult lángba vasárnap délelőtt. A tűz hat szomszédos lakóház telkét érintette és elért egy használaton kívüli ólat is. A kaposvári hivatásos tűzoltók öt vízsugárral avatkoztak be és sikerült megfékezniük a tüzet, amely már a lakóházakat is veszélyeztetette. A Körte és a Málna utca között egy műveletlen, gazos, szeméttel teli terület égett. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói a rossz útviszonyok miatt csak nehezen tudták megközelíteni a helyszínt, majd a munkájukat az időközönként feltámadó szél is akadályozta. A tűz a közeli épületeket fenyegette, ezért gyors beavatkozásra volt szükség. Végül az erdőtüzek oltására is alkalmas gépjármű bevetésével sikerült megfékezni a lángokat.

Tűz volt egy kadarkúti családi ház kazánházában. A kiegyenlítő tartály szigetelése gyulladt meg, amit a kadarkúti önkormányzati tűzoltóknak sikerült gyorsan eloltania, így a tűz nem terjedt tovább.

Kisebb-nagyobb szabadtéri tüzek adtak még munkát a tűzoltóknak a hétvégén. Kelevízen, Szentán, Kaposvár Cseresznye utcájában és Mezőcsokonyán néhány négyzetméteren gyulladt meg a száraz avar. Somogyszentpálon mintegy 5 hektáron égett le egy gondozatlan terület. Kaposszerdahely külterületén is több hektáron lángolt egy fás, bokros terület aljnövényzete. A tüzeket kéziszerszámokkal, puttonyfecskendőkkel fojtották el a tűzoltók.

Egy csökölyi családi ház kéményében a lerakódott korom gyulladt meg. A kadarkúti önkormányzati tűzoltók eltávolították a sparheltből az égésterméket, majd kitisztították a kéményt. A tűzoltók felhívták az ingatlantulajdonos figyelmét arra, hogy a kéményseprői felülvizsgálatig ne használja a füstelvezetőt. A lakónak nem kellett elhagynia otthonát, a ház fűtését más módon is meg tudja oldani.

Vasárnap reggel macska esett a csatornába Nagyatádon, az Árpád utcában. Az állatot sikerült a város hivatásos tűzoltóinak épségben kimenteni.