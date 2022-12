A vádirat lényege szerint a vádlottak a bizalmába férkőztek a sértettnek, majd ezt kihasználva beköltöztek az asszony lakásába, utána pedig rávették, hogy haszonélvezeti jogának fenntartása mellett az ingatlant ajándékozza oda a vádlottak kiskorú gyermekének. A vádlottak 2017. évben a sértettet átköltöztették egy Siófok környéki ingatlanba, majd 2018. év elején egy zártkerti ingatlanra szállították, ahol egy 6 m2-es bódéba zárták, amely kívülről rácsokkal volt felszerelve. A siófoki rendőrök 2019 szeptemberében innen szabadították ki az idős asszonyt. A Siófoki Járásbíróság 2022. december 5. napján hirdetett ítéletet az ügyben, melyben - az ügyészi váddal egyezően - minősített személyi szabadság megsértésének bűntettében mondta ki bűnösnek a páros tagjait, akiket 2 év 6 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre ítélt. Az ítélet ellen az ügyészség a büntetés súlyosítása végett jelentett be fellebbezést. A büntetőüggyel párhuzamosan a Somogy Megyei Főügyészség Közjogi Szakága is fellépett a sértett érdekében, és az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlésére irányuló keresetet nyújtott be a Kaposvári Törvényszéken annak érdekében, hogy az idős asszony lakásának tulajdonjoga visszaállításra kerüljön.

A fényképet a nyomozó hatóság készítette a helyszíni szemle során.