Vasárnap délelőtt még 2 ezer fogyasztó áramellátását igyekeztek helyrellítani Somogyban. A somogyi E.ON-osok gárdáját erősíti Budapestről érkezett tizenöt szakember, valamint Nyíregyházáról is jöttek segíteni.

A vihar jellemzően fakidőlések miatt okozott áramszünetet. Néhány helyen több ponton is fa dőlt a vezetékre, így három-négyszeres hibát kellett kijavítaniuk a szakembereknek. Oszlopok is törtek, amelyek a vezetékre dőlt fa súlyát nem bírták.

Balatonberény is emiatt maradt áram nélkül. A középfeszültségű hálózat vasoszlopának cseréjét végezték még vasárnap is, a délelőtti órákban. A kis feszültségű hálózatokon is történt oszlop kidőlés a megye több területén.

A legnagyobb áramszünet Babócsát, Alsóbogátot, Somogygesztit, Kálmáncsát ás Rinyaszentkirályt érintette, ahol vasárnap, még a déli órákban is sem volt áram. Kaposváron, vasárnap délelőtt a Ballakuti utcában, a Kaposrét soron szerelték a vezetékeket, és bejelentés érkezett a Kossuth Lajos utcából is. A kárelhárítóknak priorizálniuk kel a munkát. A legtöbb ügyfelet érintő problémát igyekeznek előbb megszüntetni, úgy haladnak az egyre kevesebbet érintőig. Némely településen a kisfeszültségű vezetékek sérülése miatt csupán egy-egy fél utca, vagy egy-egy ház maradt szolgáltatás nélkül. Ha a háztartások áramellátásáról gondoskodtak, következő lépésként a közvilágítást szerelik meg, a lakosság türelmét kérik.

