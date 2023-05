Rókákat, borzokat szándékoztak kutyákkal harcoltatni a tolnai Nagyszokoly szőlőhegyének egy forgalomtól félre eső részén szombaton. Információink szerint akár 40-50 fős csoportok is megjelentek korábban a hasonló rendezvényeken, köztük fiatalkorúak is. A tevékenység rendszeres lehetett a helyszínen, mert oszlásnak indult állattetemeket is találtak a közelben. A rókamentéssel foglalkozó, somogyi Kurunczi Norbertet értesítették a hatóságok, hogy segítsen a tizenhét meggyötört rókát és a három borzot elvinni a helyszínről.

– Öt két hónapos rókakölyköt elhoztam a hatósági állatorvos kérésére. Ők még nem tudnak gondoskodni magukról, ezért vállaltam a felnevelésüket. Róluk már a Kormányhivatalt is értesítettem – mondta a „Rókales Norbi” néven közismertté vált rókamentő.

– Az állatok nagyon éhesek és szomjasak voltak. Úgy vélem, egy alomból valók – mondta a rókamentő.

Úgy tudjuk, a helyszínen az oszlásnak indult állattetemeken kívül rengeteg levágott rókafület találtak a hatóságok. Egy általunk megkérdezett vadász elmondta lapunknak, hogy a róka dúvadnak számít hazánkban, ezért a vadászok a lelőtt rókákat azok levágott fülével igazolják a vadásztársaságnál, ahol a hivatásos vadászok statisztikát vezetnek a példányokról, amennyivel az állományt megritkították.

Tetten érés után nyomozás indult

Megkerestük a Tolna Vármegyei rendőrkapitányságot az üggyel kapcsolatosan. A nyomozás érdekeire tekintettel csupán annyit árultak el, hogy a Tamási rendőrkapitányságon állatkínzás megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

Az egyik bulvárnapilap értesülése szerint az állatokat orvvadászok foghatták be. A viadalokon, amelyeken külföldiek is részt vettek, többnyire terriereket és egyéb vadászebeket vetettek be. A lap értesülései szerint a szervező üzletszerűen folytathatta a tevékenységet, arra hivatkozva, hogy egy régi hagyományt, a korábban legálisnak számító kotorékversenyt viszi tovább a tanya tulajdonosa. Szakértők feltételezése szerint a kutyákat Nagyszokolyban, élő prédával, vagyis a borzokkal, rókákkal „edzhették” az erre kialakított „pályán”.