Szőke Hanna és Kiss János Bolhás Önkéntes Tűzoltó Egyesületének színeiben indultak, míg Török Eszter és ifj. Bodó László a Kötél Egyesületet képviselték a nívós viadalon. Velük együtt összesen 91 versenyző állt rajthoz, valamint Horvátország, Lengyelország, Szlovákia és Ausztria sportolói. Az indulóknak nagyon nehéz dolguk volt, hiszen a rekkenő hőséggel is meg kellett küzdeniük június 23-án, pénteken. A próbatételek első etapjába tizenkét méter magas állványra futottak fel a vállukon tizenkilenc kilogrammos tömlőt cipelve, majd felhúztak egy ugyanilyen nehéz tekercstömlőt, ezt követően futottak le az emelvényről. Ezután négy kilós kalapáccsal ütöttek odébb egy gerendadarabot, majd az úgynevezett „C” sugárral célba is kellett lőniük. Mindezek után egy nyolcvan kilogrammos bábut húztak be a célba.

Rövid szünet után jött a második versenypálya, ahol már légzőkészülék nélkül teljesíthettek. Itt egy öt kilogrammos kalapáccsal ütöttek ötven-ötven leütést, majd két, egyenként tizenöt kilogrammos súlybőröndöt vittek a kijelölt helyre. A pályát két darab „B” tömlő összetekerésével zárták. A férfi I. korcsoportban ifj. Bodó László második, a II-es korcsoportban Kiss János első lett. A nők egyes korcsoportjában Török Eszter nyert, majd őt követte Szőke Hanna. Az összesített feladatok teljesítésében abszolút legjobban szereplő magyar tűzoltó Kiss János lett, aki elnyerte az idei vándorkupát. A versenyt legeredményesebben teljesítő férfi csapatnak Kiss János, ifj. Bodó László és Fegyverneki Máté alkotta trió bizonyult. A legjobban teljesítő mix csapat címet Török Eszter, ifj. Bodó László és Fegyverneki Máté nyerte el.