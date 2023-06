Közveszélyokozással vádol egy fiatal férfit az ügyészség, aki a céltalan gyújtogatásával több mint nyolcszázezer forint kárt okozott, és emberi beavatkozás hiányában az egész búzatáblát, illetve a környező mezőgazdasági területeket is veszélybe sodorta volna. A huszonéves férfi 2021 júliusában gyalog indult gyógyszertárba Lengyeltótiban, útközben pedig egy szántóföld mellett haladt el. A vádlott ekkor minden ok nélkül elhatározta, hogy az elvetett búzát felégeti, ezért azt két, egymástól körülbelül harminc méterre lévő helyen öngyújtóval meggyújtotta. Mivel a tűz a száraz aljnövényzeten keresztül gyorsan terjedt, a vádlott megijedt, és sietősen távozott. A felszálló füstöt látva a helyszínre érkezett egy traktoros, aki a tűzzel érintett területet körbetárcsázta, és ezzel megakadályozta a lángok továbbterjedését, a katasztrófavédelem munkatársai pedig nem sokkal később eloltották a tüzet. A gyújtogatás következtében több mint kéthektárnyi terület kapott lángra, oltás hiányában azonban az egész búzatábla leégett volna, és fennállt a lehetősége annak is, hogy a tűz átterjedjen a szomszédos területekre. A Kaposvári Járásbírósághoz benyújtott vádiratában az ügyészség a vádlott ellen végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.