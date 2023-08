Világmárkák utánzatától roskadozott a szántódi piac egyik standja, amit a pénzügyőrök közelebbről is megvizsgáltak. Puma feliratú pólókat, zoknikat, Adidas márkajelzésű cipőket, melegítőket, Calvin Klein rövidnadrágokat, de még Nike-nak látszó cipőket és gyermekmelegítőket is kínált egy magyar asszony, amikor az egyenruhások megjelentek. A NAV azt is közölte: a népszerű termékek silány minőségén látszott, hogy gyenge színvonalú utánzatok voltak. A kereskedő a pénzügyőrök célirányos kérdéseire úgy felelt, hogy portékáit Szabadkán vásárolta.

– A kínálatot a védjegyek jogosulti képviselői is megvizsgálták, amelyekről megállapították, hogy hamisak és a védjegy tulajdonosának engedélye nélkül hoztak forgalomba – tájékoztatott a NAV. – A járőrök a több mint kétmillió forint értékű árut lefoglalták és iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indítottak eljárást.