Nem csak ez az egy nap, amikor látogatók tömege érkezik, hiszen az időjárástól függően turistacsoportok is meglátogatják a Basakertet, mondta Jáger Gábor.

Ezért sem volt meglepő, hogy több turistával találkozhattunk az egész térséget megmozgató rendezvényen. – Heresznyén élünk, de németek vagyunk és másfél éve már annak, hogy Magyarországot választottunk új hazánknak. Babócsán már másodszor vagyunk, mert nagyon tetszett a rendezvény és kedvesek az itteni emberek, mondta Jessica Kaubu.

– A kanadai barátainkat hoztuk el ma a rendezvényre, mert én ugyan müncheni vagyok, de Csokonyavisontán van egy nyaralóm és szívesen járunk el Babócsára a Nárcisznapra, mondta Walter Schubert.

– Vancouver közeléből jöttünk és nagyon tetszik a Basakert, tette hozzá Caren Meloni. Aki elmondta: a zene és a helyi kultúra nagyon érdekes volt számára.

A Nárcisznap hagyományosan a kivonulással kezdődik, amikor a település lakói, a Szigeti Oroszlánok, szigetvári hagyományőrzők kivonulnak a Basakertbe. – A színpadi programok mellett a népi mesterségekkel is megismerkedhetnek az érdeklődők és idén újdonság, hogy az íjászattal is. Így a nárcisznap a török és a magyar hagyományok ápolásáról is szól, mondta Rádicsné Kálsecz Adrienne, a Babócsáért Egyesület elnöke.

A színpadon egymásnak adták a mikrofont a sztárok és előtte tizenhárom helyi és környékbeli főzőcsapat mutatta be legfinomabb pörkölt ételeit. Egész nap végvári forgatag, körhinta és színes programok várták az érdeklődőket a Basakertben.