Németh József (1928-1994) Munkácsy-díjas festőnek még a moszkvai Puskin Múzeumban is szerepel egy képe, Hódmezővásárhelyen telepedett le, és a vásárhelyi iskola egyik jeles tagja. Kaposszerdahely szülöttje, bár Szenna is magánék vallja, és nem tévedésből, mert a Berki patak választotta el a két falut, és ő a túloldalon, a Rákóczi utcai részen látta meg a napvilágot. Régen az a rész Szennához tartozott, de a mostani közigazgatási határok szerint Kaposszerdahelyen született. Lánya él és sok rokona él Szerdahelyen, ők részt vettek az ünnepségen, ahol Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Önkormányzat elnöke, és Prépost László polgármester köszöntötte a megjelenteket. A rokonok nevében Sovány Valéria mondott emlékező beszédet. Márkus András és Barnabás csellón játszott, és Wirth Bianka énekelt, majd az óvodások műsort adtak. Az ünnepségre Slamaon Gyulát, Szenna polgármesterét is meghívták. A kaposszerdahelyi óvoda jelenleg 34 -es létszámmal működik, de a hét gyermeket fogadni képes mini bölcsőde betelt, ezért a bővítésére pályázatot nyújtottak be a vármegyei TOP Plusz kerethez, megdupláznák a bölcsődei gyermekek számát.