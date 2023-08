A somogyi halgazdálkodási hatóság a 113 ezer forint bírságon kívül 20 hónapos horgászattól eltiltással sújtott egy mesztegnyői személyt, aki a Cigány-csatornán engedély nélkül horgászott, derült ki a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. tájékoztatójából. Kifogott és megtartott egy három és fél kilós harcsát a fogási tilalmi időben.

Egy marcali lakos 65 ezer forint büntetést fizethet, ráadásul egy évig nem horgászhat, mivel a Cigány-árkon engedély nélkül pecázott. A Komárom-Esztergom Vármegyei Halgazdálkodási Hatóság 30 ezer forint halvédelmi bírsággal és három hónapos horgászattól eltiltással sújtotta azt a dorogi horgászt, aki Balaton­akali térségében horgászott, s az általa megtartott pontyot nem vezette be a fogási naplóba. A kifogott halat elajándékozta, ezzel megsértette a horgászrendet is. Ennél is nagyobb büntetést, 55 ezer forint halvédelmi bírságot és fél év eltiltást kapott az a taktaharkányi lakos, aki Balatonfűzfő térségében engedély nélkül horgászott. Eltiltás hatálya alatt, egy időben négy bottal, engedély nélkül, behúzós módszerrel horgászott Balatonkenese térségében az a balatonfűzfői lakos, akire 203 750 forint halvédelmi bírságot róttak, ezen felül 14 hónapra elbúcsúzhat a horgászattól is.

Egy herendi lakos Szigliget közelében engedély nélkül hódolt a szenvedélyének, míg egy zalaegerszegi illető a Nyugati-övcsatornán egyszerre három bottal horgászott. Előbbi az 55 ezer forint büntetésen kívül hat hónapos eltiltást kapott, utóbbi tízezer forint bírságot fizethet be, s három hónapig nem horgászhat.