Szeptembertől nőttek a bírságok, így az a sofőr, aki nem csatolta be a biztonsági övét, a korábbi tízezer helyett 13 ezer forintot fizet, három büntetőpontot kap lakott területen belül. – Nagyon siettem vissza a munkahelyemre, sajnos, elfelejtettem becsatolni a biztonsági övet – mondta szerda délután egy középkorú nő a Vásártéri úton. – Ilyen nem szokott velem előfordulni, mivel használom az övet. Amúgy nem lepődtem meg túlságosan az ellenőrzésen, múltkor is belefutottam egy másik akcióba, de akkor nem büntettek meg. Most 13 ezer forintot fizethetek.

Fotók: Lang Róbert

A rendőrök közel 20 járművel vettek részt a szerdai akcióban, az ellenőrzést videó és testkamera, továbbá drón is segítette. A biztonsági öv és a gyermekülés használatán kívül arra is kíváncsiak voltak, hogy a motorosok viselnek-e bukósisakot.

– Kaposváron négy helyen tartottunk ellenőrzést, az Achim András utcában kezdődött a vizsgálat – mondta Batta Zsolt Iván, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. – Kollégáim később a Cseri úton és a Budai Nagy Antal utcában folytatták a munkát.

Négyen buktak le az első helyszínen, több sofőr nem vette a fáradtságot, hogy becsatolja az övét. Mivel szeptembertől emelkedtek a büntetések, így az eddigi tízezer forinttal szemben már 13 ezer forintot fizetnek a szabályszegők, s hárommal gyarapítják a büntetőpontjaik számát. Az egyik autóban nem rögzítették megfelelően a gyermekülést, ezért 20 ezer forint bírságot kapott a sofőr. A rendőrök egy engedély nélkül átalakított autót is leállítottak Kaposváron: ebben az esetben ugrott a forgalmi engedély, szabálysértési eljárás indult, ráadásul a sofőrnek újra műszakira kell vinnie a gépkocsit. A belvárosi ellenőrzésen az is előfordult, hogy a járművezető becsatolta a biztonsági övét, az utasa viszont nagy ívben tett a szabályokra. A sárga csekket a helyszínen adták át a férfinak. S amíg zajlott a Vásártéri úti akció, egy férfi ballagott a rendőrökhöz. A német sofőr egy olyan boltot keresett, ahol permetezőkészüléket lehetett vásárolni. A rendőrök készségesen útba igazították a külföldit.

– Nem volt semmi probléma, indulás előtt becsatolom a biztonsági övet – mondta Tóth Zoltán, akit szintén ellenőriztek. – Több mint 40 éve vezetek, menet közben figyelek a szabályokra és szerintem a közlekedésben a biztonság a legfontosabb.