– Ellenőrzést tartok! Bezáratom ezt a lebujt! Kérek két deci vörösbort – kiáltott fel a leleményes férfi, aki ellenőrnek adta ki magát, hogy ingyen italozhasson. A tervbe csúszott némi hiba, ugyanis z álrevízió alá vont helynek ő maga is törzsvendége volt korábban, így kétségbe vonták a férfi fellépését. A férfi szeptember 18-án kamu iratot és egy ellenőr jelvényt is vitt magával, de ezek is ellentmondásosak voltak.

A nyomozók megállapították, hogy férfi több vendéglátóhelyen is hasonló módon szeretett volna ingyen italhoz jutni, de próbálkozásai rendre kudarcot vallottak.

Az ál-ellenőrt a rendőrök azt követően fogták el, hogy másnap ismét megjelent az italozónál. Ruházatának átvizsgálása során a hamis okmányokat megtalálták és lefoglalták, a 70 éves férfit pedig előállították a Kaposvári Rendőrkapitányságra, ahol a gyanúsítottként hallgatták ki.

Borítóképünk illusztráció!