A rokona kétségbeesetten hívta fel a rendőrséget, és elmondta, hogy a testvére elkeseredésében tucatnyi gyógyszert vett be alkohollal, majd végzetes lépésre szánta el magát. Azt a szándékát nem is titkolta a férfi, hogy így fejezi be az életét. A telefonáló bátyját a mernyei halastó környékén látták utoljára, ezért a körzeti rendőrök ott kezdték meg a kutatást, ami végül eredményre vezetett. Vajandt Krisztián rendőr törzsőrmester és Ungi Klaudia rendőr őrmester a reményvesztett somodori férfit egy óra múlva a szántóföld közepén találták meg, félig már magatehetetlen állapotban. A helyszín a terepviszonyok miatt járőrautóval megközelíthetetlen volt, ezért mintegy másfél kilométert kellett vele gyalog megtenniük, hogy átadják a mentőszolgálat munkatársainak, akik végül a kaposvári kórházba szállították.