A fivérére a Kaposvári Törvényszék több éves börtönbüntetést rótt ki adócsalás és más bűncselekmények miatt. A férfinak már be kellett volna vonulnia a börtönbe, de a nővére 2021-ben és 2022-ben az ügyvédjein keresztül többször is a zadari, majd a rijekai kórházak által kiállított horvát nyelvű orvosi dokumentumokat nyújtott be, melyek szerint a férfi az életét közvetlenül veszélyeztető betegségben szenved, ezért kérte a börtönbüntetés elhalasztását.

A vádlott kérelmének először a Kaposvári Törvényszék helyt adott, és hat hónap halasztást engedélyezett, ám az újabb kérelmekkel kapcsolatban elrendelt szakértői vizsgálat kimutatta, hogy a férfi nem szenved a büntetés végrehajtását kizáró betegségben. Kiderült, hogy a vádlott által becsatolt horvát orvosi dokumentumok valótlan tartalmúak. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában azt indítványozta, hogy a nőt ítéljék próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre.

