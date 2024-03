Mintegy 30 éven át éltek együtt, de korábban is rendszeresen bántalmazta őket, ezért a nő és a fiú 2021 januárjában egy másik faluba költözött. Az 52 éves somogyjádi férfi ezután is zaklatta és fenyegette őket, majd 2023 őszén egy ismerőse közvetítésével jutott el egy másik férfihez, akit azzal bízott meg, hogy gyermekét és korábbi élettársát vigye olyan helyre, ahol ő inzulintúladagolással végezhet velük. Cserébe 300 ezer forintot ígért, ebből 24 ezer 500 forint előleget átadott egy kaposvári áruház parkolójában a megbízottnak. A férfi ekkor a sértettekről fotókat is átnyújtott az azonosításukhoz szükséges adatokkal együtt. A férfi megbízásáról azonban a nyomozó hatóság tudomást szerzett, ezért a férfit őrizetbe vették.

– Tisztában vagyok vele, hogy bűnt követtem el, nem gondoltam át, hogy mit teszek – mondta az utolsó szó jogán a tárgyalóteremben, ahol a bűnösségét beismerte, és lemondott a tárgyalás jogáról, de részletesen nem akart vallomást tenni.

Fotó: Lang Róbert

Némi jogi nézeteltérés alakult arról, hogy így a férfi beismerő vallomást tett-e vagy csak egy nyilatkozatot, de végül a bíró beismerésnek fogadta el, miután a vádlott korábban a rendőségen sem tagadott. A férfi lemondott a tárgyalás jogáról, így az ügyészség mértékes indítványát elfogadva a Kaposvári Törvényszék három év börtönbüntetésre ítélte, és három évre eltiltotta a közügyektől, valamint kimondta, hogy feltételesen sem bocsátható szabadlábra. A férfi jelenleg egy budapesti börtönben ül, mert két év hat hónap, illetve egy év nyolc hónap börtönre ítélték családja korábbi zaklatásáért és bántalmazásáért. A bíró az ítélet indoklásában megjegyezte, hogy reméli, hogy ez a büntetés elegendő visszatartó erő lesz ahhoz, hogy békén hagyja a családját. A férfinek egyébként másfél éve új élettársa van, és annak hat éves kislányát együtt nevelik. Az ítélet nem lett jogerős, mert a vádlott és védője elfogadta, az ügyész azonban fellebbezett, így az ügy a Pécsi Ítélőtáblán zárul le.