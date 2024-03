A Petőfi Sándor utca egyik lakóházának ablakain és a tető alól is dőlt a füst, erre lett figyelmes egy falubeli. A bejelentő a tűzoltók kiérkezése előtt elzárta a közműveket. Az épület lakója időben elhagyta a házat, a mentők enyhe füstmérgezéssel szállították kórházba. A kiérkező egységek két oldalról kezdték támadni a tüzet, amely a lakóház három helyiségében pusztított. A lángok a födémet is elérték, a tűzoltóknak a tetőt is meg kellett bontaniuk a tűz megfékezéséhez. A ház lakhatatlanná vált, az idős asszony elszállásolásáról hozzátartozói gondoskodnak.

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság