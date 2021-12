A hagyományos ételosztás 130 somogyvámosinak jelentett váratlan ajándékot, de a 200 csomag adományból jutott Somogyvárra, Marcaliba és Horvátkútra is. A csomagok a fővárosban készültek, s két nagyáruházból gyűjtötték össze az élelmiszereket. – Az Ételt Az Életért Alapítvány a magyarországi Krisna-tudatú hívők közösségének karitatív szervezete – mutatkozott be Szanyi-Karl Attila, az alapítvány vezetője, aki maga is élt két évet a somogyvámosi Krisna-völgyben. – Tizenötféle termékből álló, tartósélelmiszer-csomagokat hoztunk az idén. Főként az idős, rászoruló helyieket ajándékozzuk meg. A somogyvámosiakkal nagyon jó a kapcsolatunk, sokan dolgoznak a farmon belül.