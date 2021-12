Húsvétkor tojások, tojástartók készültek, most pedig karácsonyra készülődve harangok, angyalkák képezik a repertoárt. – Nem árusítom a díszeket, inkább elajándékozom unokáimnak, a családomnak és a barátoknak. Nagy öröm számomra, ha mosolyt csalok egy-egy horgolt alkotással az arcukra – mondta el Füstös Dezsőné. Keze nyomán egy angyalka 2–3 óra alatt elkészül. – Mikor befejezem, utána kikeményítem a horgolt mintát. Eddig több szert kipróbáltam, de a cukor vált be a legjobban – tette hozzá. Megjegyezte: nehéz minőségi fonalhoz hozzájutni és keres átlátszó gömböket is, amelyeken a minták a legjobban mutatnak.