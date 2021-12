– Két évvel ezelőtt a Videoton kezdeményezésére döntöttünk úgy, hogy az Izzó és a Guba Sándor csomópontot alakítsuk át, valamint egy kerékpárutat építsünk itt, mivel nagyon sok dolgozójuk biciklivel közlekedik a munkába – emelte ki Szita Károly, aki azt is elmondta, a következő év első negyedévében készül el a beruházás, továbbá kerékpárutat alakítanak ki jövőre a Guba Sándor utcában a Dombóvári úti csomóponttól egészen a Kaposvári Campusáig, a Béke lakóteleptől a Raktár utcai körforgalomig, így Kaposfüredről is be lehet biciklizni a városba.