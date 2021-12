Héra Eszter a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház ápolási igazgatója az eseményen elmondta, idén vették birtokba a 90 éves felújított szülészeti osztály épületét, ahol nagy segítséget jelent majd a babafészek ajándék. Szita Károly polgármester arról beszélt, Kaposváron egy gyermek születése nemcsak a szülőknek, hanem a város közösségének is ajándék. A város vezetője hangsúlyozta, azért is épült meg Magyarország egyik legkorszerűbb szülészeti osztálya Kaposváron, hogy méltó körülményeket tudjanak biztosítani a születendő gyermekeknek és az édesanyáknak. Az eseményen részt vett Verrasztó Evelyn Európa-bajnok úszó, olimpikon is. Elmondta, koraszülöttként jött a világra, ezért is csatlakozott a szervezet munkájához.