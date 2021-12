– Egy évvel ezelőtt adtuk át a földszintet, mint idősek otthona, tavasszal pedig az első emeleten újabb lakószobákat adtunk át – mondta Óvári Róbert, intézményvezető. – Ehhez tartozik a kialakított imaterem is, mely közösségi térként, könyvtárként, illetve a mindennapos foglalkozások helyeként is szolgál majd. Az imaterem átadáson Szita Károly polgármester, Varga László megyéspüspök és a meghívott lelkésztársak is köszönetüket fejezték ki a beruházásban közreműködők kitartó munkájának.