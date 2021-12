– Mindannyian beláttuk tíz évvel ezelőtt, hogy a gyerekeknek szükségük lenne a napi mozgásra – kezdte Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója. – Azonban ismertünk az iskolák infrastruktúráját és láttuk, hogy csak tornatermi körülmények között és az udvaron ezt nem lehet megvalósítani. Kaposvár szerencsés település, mert külső helyszíneket is be lehetett vonni a napi mozgásba, ezért a gyerekek a jég-, az asztalitenisz- és a tekecsarnokban is tudnak mozogni, de az uszoda is kiváló helyszín – mondta a főigazgató. Hozzátette, a napi mozgás miatt sokat javult a fiatalok állóképessége és a mozgás jó hatással van a tanulásra is.